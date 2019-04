Skuffet Ankerstjerne: - Jeg er så frustreret

Han havde to deltagere med, da 'X Factor' fredag aften skulle afgøres, men måtte gå tomhændet hjem

- Jeg er så frustreret!

Sådan lød Ankerstjernes første reaktion, da Ekstra Bladet møder ham, kort efter 'X Factor'-finalen fredag aften blev afgjort i Forum Horsens.

I chok: Her er hans overraskende reaktion

Hitmageren havde to deltagere med i finalen, men måtte se sig slået af Thomas Blachman og hans deltager Kristian Kjærlund.

- Det er hårdt sådan en aften som i aften. Men jeg er også enormt stolt af vores to finalister, siger han.

Selvom han havde to skud i bøssen, der begge ramte forbi, føler han ikke, at han kunne have gjort noget anderledes.

- Alt det, de gjorde deroppe, var bare så rigtigt, siger han om Benjamin og Lives præstation på scenen.

- Så jeg er i mål med dem på en eller anden måde. Men det er da klart. Den er da hård. Jeg ville da gerne have haft den sejr, siger Ankerstjerne og fortsætter:

- Jeg føler, at vi gennemarbejdede alt. Gik ned ad alle muligheder og fik alt det ud af dem, vi kunne. Jeg er stolt af det, vi har lavet, understreger han.

Her er tallene: Så overbevisende var 'X Factor'-sejr

For den debuterede dommer har det været benhårdt arbejde at lave 'X Factor', indrømmer han.

- Det har da været totalt barskt. Vi har haft to finalister. Så vi har løbet dobbelt så stærkt. Det kan jeg mærke i min krop, siger han.

- Hvordan?

- Jeg er bare træt. Mentalt og fysisk. Der har jeg brugt alle ressourcerne. Det har jeg. Der går nok lige nogle dage, før man blive menneske, siger Ankerstjerne, der regner med, at han skal hjem og sove i en måneds tid, når han da ellers lige har fejret, at årets 'X Factor' er slut.

TV2 meddelte fredag aften, at de også til næste år sender 'X Factor'. Om det bliver med Ankerstjerne bag dommerbordet har han ingen kommentar til.

Chok-afgørelse i 'X Factor': Her er vinderen