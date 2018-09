Skuffet IGEN efter tv-sex: Jeg troede han var mega sindssyg i sengen

Måske Kevin skulle tage et ekstra kondom på, for han skuffer endnu engang sin partner i sengen

Kevin for fa'en!

Den populære 'Ex on the Beach'-deltager har endelig fået lov at komme ind i varmen hos meddeltageren Emma.

I gårsdagens afsnit kunne man dog se, hvordan han fik udløsning efter blot to minutters lagengymnastik til Emmas store skuffelse. Og det bliver værre for Kevin.

Aftenens afsnit viser, at det ikke blot var en engangsforestilling, for en opstemt Emma giver Kevin chancen endnu engang.

- Jeg har jo fødselsdag, så jeg forventer så meget en gave fra Kevin, hvis I ved, hvad jeg mener, siger hun lumsk.

Få minutter senere står hun modløs tilbage.

- Jeg havde jo regnet med, at Kevin var denne her hardcore dude, der bare er mega sindssyg til at kneppe, og så kommer han bare med det samme. Det er bare nederen.

En ligeså modløs Kevin kan blot konstatere.

- Det er sindssygt det her.

Du kan se det akavede videoklip over artiklen, hvor Kevin kommer hurtigt, og skuffelsen står malet i Emmas ansigt.