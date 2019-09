Skuffet over 'Ex on the Beach': Det var lort

Det var med forventningerne i top, at Jamie Eschen takkede ja til at deltage i 'Ex on the Beach'. Men programmet levede slet ikke op til forventningerne

Det er under et år siden, at Jamie Eschen tjekkede ind i 'Love Island' på TV3.

Nu er han skiftet til Kanal 4, hvor han er ny deltager i tv-programmet 'Ex on the Beach'. Et program, der med rette ofte blot kaldes 'knaldeprogrammet'. For det er primært det, der sker. Folk fester og knalder.

I 'Ex on the Beach' er der nemlig ikke noget spil, og der er heller ikke noget at vinde. Det er blot en flok unge singler, der får lov at give den gas i sydens sol, imens deres ekskærester løbende kommer ind i programmet. Tredje sæson blev afviklet i Grækenland, og da produktionen skrev til Jamie Eschen, om han havde mod på mere reality, slog han til.

- Nu, hvor de var så søde at skrive til mig, tænkte jeg, at jeg da lige skulle være med i det her også. Jeg skal jo vise, hvad jeg kan, sagde Jamie Eschen til Ekstra Bladet i forbindelse med forpremieren på programmet.

Og det var med forventningerne i top, at han takkede ja.

- Forskellen på 'Love Island' og 'Ex on the Beach' er, at det ene handler om kærlighed. Det andet handler om hor, sex og druk. Det sidste er mere min hjemmebane. Det er det, jeg kender til, og det er også meget sjovere. Man hygger med dem, man har lyst til, forklarede Jamie Eschen.

Rent ud sagt noget lort

Det endte dog ikke som håbet for den pigeglade realitydeltager. Han mener ganske enkelt, at deltagerne i år var langt fra, hvad han havde håbet.

- Med tanke på de forrige sæsoner havde jeg regnet med, at der var mere gang i den, når man selv blev en del af det. På det punkt blev jeg en lille smule skuffet. Jeg havde forventet mere fest, mere drama og flere folk, der går crazy, siger Jamie Eschen.

- Så det var halvkedelige typer, du var af sted med?

- Det var det. Uden tvivl. Det var rent ud sagt lort. Jeg havde forventet noget helt andet. Oplevelsen og lokationen var god, det var også en fed villa, men jeg havde forventet mere end, hvad jeg kom ned til, siger han.

Jamie på den røde løber til forpremieren. Foto: Aleksander Klug

Kærestepar

Jamie Eschen var ikke del af startcastet, og det betød, at villaen havde udviklet sig i en trist retning, hvis målet var fest, farver og gang i den.

- Der var rigtig mange kærestepar, da jeg kom ind. Folk lå bare i poolen, nusse-nussede og sådan noget der. Folk var stille, og der skete ikke noget. Når der blev drukket, holdt folk sig i kærestepar. Dem, der var singler, snakkede sammen, men folk var bare gode venner, så der skete ikke noget, siger Jamie Eschen og runder af.

- Da jeg kom ind, var det faktisk bare fucking kedeligt. Det eneste, der var fedt, var lokationen og omgivelserne. Selve 'Ex on the Beach'-konceptet holdt ikke i forhold til, hvad jeg havde forventet.

'Ex on the Beach' har premiere på søndag på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay. Det er allerede meldt ud,at der kommer en fjerde sæson, som man er ved at caste til netop nu.