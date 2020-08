Skylder 858.000 kroner: Brænder regninger

Den 23-årige Mathias fra Djursland imponerer ikke ligefrem eksperterne fra 'Luksusfælden', da de møder ham i hans lejede hus på 100 kvadratmeter.

Den unge lastbilschauffør har nemlig på kun fem år formået at samle sig en gæld på hele 858.000 kroner, og det er ikke, fordi han tager særlig meget ansvar for sin økonomi.

Han brænder nemlig ofte sine regninger, når han får dem.

Det fortæller han i aftenens afsnit af 'Luksusfælden'.

- Det er dumt, men ude af syne ude af sind. De kommer igen med flere gebyrer på, men så kan man bedre overskue det.

Eksperterne finder da også hurtigt ud af, at den 23-åriges høje løn på 33.000 kroner om måneden går til alt andet end at betale gæld af.

Mathias har nemlig en kærlighed for biler og det gode liv, og det er ofte ham, der giver, når vennerne er i byen.

Han har også lånt 28.000 kroner af sin veninde Camilla, der bliver overrasket over, at pengene ikke er gået til regninger, men til elektronik og alufælge.

Mathias kan nemlig godt lide at lade som om, at han har styr på det hele over for omverdenen og i programmet lyver han også gentagne gange for eksperterne om, hvor mange penge han har, og om han har solgt en bil, han fortæller om.

- Hvad fanden sker der?, siger Kenneth Hansen til Carsten Linnemann, da det går op for dem, at Mathias ikke har fortalt sandheden om sin økonomi til eksperterne.

Om det lykkes for eksperterne at hjælpe Mathias og få ham til at tilbagebetale pengene til sin veninde Camilla, kan du se i aften klokken 20.00 på TV3.