Skylder over en kvart million: - Jeg har haft det sjovt

Den 34-årige betonchauffør Anders og hans kæreste Maria får i aften besøg af 'Luksusfældens'-eksperter.

Eksperterne konfronterer Anders med hans fortid, som indebærer misbrug af stoffer og voldsdomme, men Anders lægger ikke søvnløs om natten.

- Min fortid den har altid omhandlet narko. Altså hash, speed, kokain, ecstasy - hvad der nu kom på bordet, og hvad der var, siger Anders i aftenens program.

Ramt af kæmpe nedtur: - Jeg har det ad helvede til

Ligger ikke søvnløs

Anders fortæller, at penge ikke var noget han tænkte over i sin kriminelle fortid - når han tjente penge, brugte han dem.

Jan Swyrtz, en af 'Luksusfældens'-eksperter, spørger Anders, om det har stresset ham at have så stor en gæld.

- Nej, fordi man kigger da tilbage og tænker med et smil, at det var da meget sjovt, siger Anders noget overraskende.

- Men du må da fortyde det, siger Swyrtz.

- Jo, altså, man fortryder da ansvaret overfor sine børn og for sin familie. Men når det så er sagt - jeg har haft det sjovt imens, siger han og tilføjer:

- Det er ikke, fordi jeg ligger søvnløs over det om natten.

Kaos for åben skærm: - Det er jo pinligt

Hotdogs over børnebidrag

Anders bruger 2700 kroner om måneden på at købe franske hotdogs og diverse snacks på tankstationer. Samtidig har han ubetalte regninger for et lignende månedligt beløb til børnebidrag.

- Jeg har ikke betalt børnebidrag, fordi - altså - jeg har aldrig tænkt over det, siger Anders i udsendelsen.

Udover den manglende betaling til børnebidraget, så har Anders en skattegæld på 267.000 kroner. En gæld, der stiger med 55.000 kroner hvert år.

- Jeg er ikke overrasket over, at jeg skylder så mange penge væk. Jeg troede faktisk, det var mere, siger Anders.

Totalt på røven: Nu røber de skøn hemmelighed

Se hvordan det går Anders tirsdag aften klokken 20 på TV3 og Viaplay.