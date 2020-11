Slået helt ud: - Jeg var i chok

Der gik chokbølger igennem 'Vild med dans'-studiet sidste fredag, da det et kvarter inden showstart blev meldt ud, at skuespiller Janus Bakrawi og hans partner, Karina Frimodt, var nødt til at trække sig øjeblikkeligt fra 'Vild med dans', fordi Janus var blevet ramt af en skade og derfor ikke kunne fortsætte.

Fredag var Karina Frimodt så tilbage i 'Vild med dans'-studiet - dog i en noget anden rolle.

Karina Frimodt stod nemlig bag koreografierne til parrenes holddanse, som blev fremført fredag aften, og efter danseriet var overstået havde hun tid til at sætte et par ord på hende og Janus' pludselige exit fra 'Vild med dans'.

- Jeg vil sige, at jeg var i chok i fredags. Jeg var mega ked af det. Vi stod jo klar i vores tøj og makeup og det hele, og så blev tæppet bare hevet fuldstændig væk under én, og så var det slut. Det var en choktilstand, og jeg var også mega ked af det - især på Janus' vegne, siger Karina Frimodt til Ekstra Bladet.

Karina Frimodt var i en choktilstand, da det stod klart, at hun og Janus måtte forlade 'Vild med dans' i utide. Foto: Mogens Flindt

Har det bedre

Janus Bakrawi kom på skadestuen med det samme fredag aften, og fik her konstateret en stor fibersprængning i den ene læg, men ifølge Karina Frimodt går det allerede meget bedre med skuespilleren.

- Han har det bedre. Nu kan han gå på sit ben og har kun lidt ondt i benet. Så nu skal det bare have noget ro, og så håber vi, at vi kan komme tilbage i finalen. Det går vi efter, siger Karina Frimodt.

Den garvede danser var glad for, at hun denne fredag atter fik muligheden for at være tilbage i 'Vild med dans' - omend på en anden måde.

- Jeg blev vildt glad, da TV2 ringede fredag nat og spurgte, om jeg kunne have to koreografier klar til søndag morgen. Så det ville jeg ikke sige nej til. Jeg er taknemmelig over, at de tænkte på mig, siger hun og fortsætter:

- Det var en dejlig måde at runde af på, for jeg fik slet ikke sagt farvel sidste fredag, fordi det hele bare skete så hurtigt. Så det har været dejligt at få en ekstra uge herude. Men det er klart, at jeg gerne ville have stået her med Janus i dag.

Syvende program blev det sidste for parret. Foto: Mogens Flindt

- I var jo af bookmakerne virkelig udråbt som nogle af dem, der kunne nå hele vejen - hvordan var det så at ryge ud på den måde?

- Det med bookmakerne har jeg slet ikke set. Jeg ved bare, at vi virkelig gerne begge ville, og Janus gjorde alt, hvad han kunne hver fredag. Jeg har virkelig respekt for ham, så det er ærgerligt ikke at finde ud af, hvor det ville ende henne. Det er en uvished - hvad nu hvis? Jeg ville hellere være stemt ud på normal vis end det her, understreger Frimodt.

