Slår rekord: - Vi er så pissestolte

Da der søndag 16. februar blev sendt Zulu Awards 2020 på TV2 Zulu, var der rekordmange, der fulgte med. Showets officielle seertal er nu opgjort af Kantar til 469.000, og det er det højeste seertal nogensinde til et program på TV2 Zulu.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Ifølge redaktøren på programmet kan blandt andet tv-vært Ibi Støvings nøgenstunt være en stor grund til, at programmet i år har fået så mange seere til at tune ind på TV2 Zulu eller TV2 Play for at se programmet.

'Vi har år for år vist, at vi til Zulu Awards kan overraske og give danskerne de her vilde øjeblikke, som alle taler om og husker. I år lovede vi seerne et legendarisk show, og det synes jeg i den grad, at vi er lykkedes med. Ibis stærke statement var for mig helt klart ét blandt flere af aftenens højdepunkter. Ikke så overraskende har det selvfølgelig været ’talk of town’, og der er sikkert mange seere, som har været nysgerrige. Heldigvis, for hendes stærke kropspositivistiske statement fortjener at blive set', skriver Asger Schønheyder, redaktør på ZULU Awards 2020, i en mail til Ekstra Bladet.

Se også: Nøgen Ibi trender på pornoside

Ibi Støving på scenen under Zulu Awards. Foto: Per Arnesen/TV2

'Derudover er det klart, at et stort værtsnavn som Dar Salim trækker folk til', skriver han videre.

Sune Roland, der er indholdschef hos TV2 Play og TV2 Zulu, fortæller desuden, at de er meget stolte over årets Zulu Awards.

- Vi er så pissestolte over, at det igen er lykkedes os at holde årets bedste fest sammen med vores elskede brugere og fans, siger han blandt andet.

Under Zulu Awards 2020 smed Ibi Støving, der er vært på 'Date mig nøgen', tøjet. Det gjorde hun for at slå et slag for, at alle kroppe er smukke, og at man skal have lov til at gøre med sin krop, som man vil.

- Jeg står her for at tale til dem, der dealer med krops-issues derude. Jeg vil meget gerne henvende mig til kvinder og unge piger i det her land. Du er unik og smuk, og du gør med din krop, hvad fanden der passer dig, sagde Ibi blandt andet fra scenen under Zulu Awards, og efterfølgende blev episoden massivt omtalt i diverse medier og på sociale medier.

Ifølge TV2 har Ibis nøgne optræden især trukket seere til. Foto: Per Arnesen/TV2

Ibi modtog store jubelbrøl, da hun indtog scenen. Foto: Per Arnesen/TV2

Rigtig glad

Dar Salim, der var vært på Zulu Awards 2020, er stolt over, at så mange danskere har set med.

- Det er svært at sætte ord på. Jeg er på månen af stolthed. Der er så lang en vej fra at sige: 'Nu vil jeg være skuespiller' til at lykkes med det og til at være i en position, hvor man overhovedet kommer i betragtning til at være vært på Danmarks største show med så mange store navne, jeg ser op til, der har haft tjansen før. Det er et kæmpe skulderklap. Da jeg blev spurgt, var jeg ikke i tvivl. Det har aldrig været en ambition for mig som sådan at være vært, men det bliver ikke meget større. For mig er der en stor ære og prestige forbundet med den opgave, siger Dar Salim til Ekstra Bladet, der ifølge ham selv har knoklet enormt meget for at blive klar til tjansen som vært.

Udlandet i svime over nøgne Ibi

Han var derfor også overbevist om, at årets Zulu Awards nok skulle ende med at blive en succes.

- Jeg havde en tro på, at det her kunne blive rigtig godt. Men jeg har ikke gjort det før, så jeg havde ikke noget at hænge det op på. Men jeg havde en stærk fornemmelse af, at det nok skulle blive rigtig godt og så at vågne op til den her besked (om rekorden, red.), det er svært at sætte ord på, siger han og fortsætter:

- Jeg er meget glad og taknemmelig for at have fået lov at være med og meget stolt af hele holdet. Det er mit ansigt udadtil, men det er hele Pineapple-holdet og TV2 Zulu, der skal have æren. De har været fantastiske.

Dar Salim var vært på årets Zulu Awards. Foto: Anthon Unger

Folkets fest

- Hvorfor tror du, at der har været så stor en tilslutning til programmet i år?

- Det var vigtigt for mig, at det er folkets fest, og at vi skal være hjertelige. Det skulle være varmt, og jeg skulle være i øjenhøjde med publikum. Ud fra den røde tråd faldt tingene i hak, siger Dar Salim.

Se også: Nøgen på scenen: Nu bombarderes hun med reaktioner

Ifølge værten var hans yndlingsøjeblik, da Alberte, der var blandt publikum, blev hevet op på scenen, uden at hun vidste det. Her fik hun en masse hilsner fra sine kendte idoler, heriblandt Rasmus Seebach.

- Alberte var klart mit favoritmoment. Det var en helt genial idé, og det lykkedes. Vi har aldrig mødt hende, så det var jo et kæmpe sats. Hun kunne have været introvert eller genert. Hun var fantastisk, og hun nød hvert sekund, sagde Dar Salim videre.

Nøgenchok på scenen: Kendte danskere smider tøjet