Slår tilbage: Oh Land tager fejl

Oh Land savnede mere nerve og mere spræl hos Kristian Kjærlund, og den kritik havde han selv svært ved at genkende

Kristian Kjærlund stod for en af de bedste præstationer i fredagens afsnit af 'X Factor', og både Thomas Blachman og Lars Ankerstjerne roste ham til skyerne. Sidstnævnte fortalte endda, at han ville ønske, han havde Kristian på sit hold.

Hvor de to herrer i dommertrioen var ved at falde ned fra stolen af begejstring, så stod det anderledes til med Oh Land, der sagde:

- Jeg kan rigtig godt lide dig, Kristian. Jeg synes måske stadig, jeg har den samme følelse. Jeg mangler dig lidt, det bliver en lille smule ensformigt. Jeg mangler en lille smule Kristian i det. Hvad skal der ske herfra, skal du blive ved at stå stille?, spurgte hun, hvilket fik Blachman til at udbryde.

- Ja mon ikke manden skal stå stille, han er verdensmester til det for fanden.

Kristian Kjærlund på scenen fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Og hovedpersonen selv var da heller ikke enig i kritikken fra Oh Land, som han mente var en smule malplaceret.

- Hun påpegede det sidste fredag som om, det var mig, der brændte inde med noget, jeg trængte til at slippe fri, og der tror jeg, at hun læser noget i mig, som ikke nødvendigvis er tilstede, sagde Kristian Kjærlund, der maksimalt ville åbne en dør på klem for Oh Lands kritik.

- Jeg er ikke afvisende over for at bevæge mig mere, men jeg føler ikke et behov for det, slog han fast.

Han kunne høre sin mentor Thomas Blachman sige, at Kristian havde leveret et af de mest autentiske øjeblikke i 'X Factor's 12 år lange historie herhjemme, og det var noget, der gjorde indtryk.

- Det var rigtig stort og rigtig dejligt at høre. Jeg har selv fulgt med i alle 12 år. Nu kommer det fra ens egen dommer, så man skal måske ikke tage det mega-højtidligt, men det var stort at høre, og jeg tror ikke, han siger noget, han ikke mener, sagde Kristian Kjærlund.

Han havde svært ved at pege på, hvad det var, der gik så godt fredag aften.

- Jeg ved ikke, hvorfor det gik så godt. Jeg var til stede og præsterede det, jeg skulle kunne. Det hele faldt på plads, forklarede han.

