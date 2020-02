Slåskamp midt på gaden: Tæver mand med hundesnor

Strøgvagterne i København må pludselig løbe hurtigt for at hjælpe en mand fra at få alvorlige bank midt på åben gade

I torsdagens afsnit af 'Strøgvagterne' er der drama for alle pengene. De garvede strøgvagter bliver kaldt ud til en slåskamp midt på åben gade i indre København.

Her er to mænd i gang med at slå på hinanden. Der går ikke længe, før slåskampen pludselig udvikler sig, og den ene mand begynder at tæve den anden mand med en hundesnor. Det syn får strøgvagterne i omdrejninger.

- Det virker meget voldsomt, så vi skynder os derned, siger den ene strøgvagt i afsnittet.

- Hvad fanden tænker du på, du kan da ikke slå ham i hovedet med en hundesnor, siger strøgvagten til den ophidsede mand, der ikke har tænkt sig at falde ned.

Manden, der får bank med hundesnoren, er på daglig basis kendt af strøgvagterne som 'manden med hundene'. Han er en person, som af og til rager uklar med andre i bybilledet.

Men denne gang lader det dog ikke til at være manden med hundene, der har skabt problemer.

- Begge mænd peger fingre ad hinanden, men ejeren af pizzaforretningen bakker manden med hundene op, forklarer strøgvagten efterfølgende.

