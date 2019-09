Slagtet i 'Robinson': Jeg fortryder én ting

14 dage på en øde ø blev det til for 40-årige Dina Bredal, der mandag aften blev slagtet i ørådet af sine holdkammerater.

Ud af syv stemmer blev seks af dem placeret på Dina, der dermed kunne booke fly hjem mod Danmark. Det skete efter et højdramatisk afsnit, hvor Dina og Maria tabte en fælles dødskamp, der betød, at Maria skiftede hold fra Nord til Syd.

Dina mente, at Maria bevidst forsøgte at tabe, så hun kunne skifte sit hold ud, hvilket du kan læse mere om her.

Sindssygt presset

Derefter kunne hun godt se, hvor det bar henad, og hun forsøgte inden ørådet et sidste desperat kup mod holdkammeraten Baris. Det lykkedes dog ikke Dina at overtale andre end sig selv, og derfor kom mandagens exit heller ikke bag på hende.

- Jeg var ikke specielt overrasket over, at det blev mig, men jeg havde da håbet, at jeg kunne samle i hvert fald fire stemmer, så det ikke var mig, der røg ud. Jeg følte mig sådan set ikke henrettet, for det var bare tingenes tilstand, siger Dina til Ekstra Bladet.

- Hvorfor tror du, at det blev dig?

- Jeg tror bare, at Hold Nord var sindssygt presset af at tabe så meget. Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at der ikke var nogen på mit hold, der havde lyst til at sende mig hjem. De skulle bare vælge en, og så blev mangel på alliancer min død.

- Når der er fire alliancer i en gruppe bestående af syv mennesker, så er der nogen, der spiller på flere hold, og hvis man bekender kulør, kan man kun spille på ét hold. Det er en del af denne her dynamik, der gør, at det bliver mig, fordi det er nemmere så bare at følge de andre. Det var drønærgerligt, siger Dina.

Danmarks dårligste

Når man som seer har fulgt programmet, har det været svært ikke at sidde tilbage med indtrykket, at Dina var det svageste led i dysterne. Den opfattelse deler hun ikke helt, selvom hun erkender, at hun har visse mangler.

- Jeg har Danmarks dårligste boldøje. Det er sådan, verden er skruet sammen, og jeg kan heller ikke løfte ligeså meget som nogle af de andre, men jeg har masser at bidrage med i en gruppe. Jeg er eksempelvis super god, når det handler om puslespil, strategi og balance, siger hun og giver et eksempel.

- Det er også derfor, at jeg tager den sværeste bold i dysten (mandag, red.), for Michael, der er rigtig høj, misser den. Det kan godt være, at jeg er spinkel, men jeg har klatret, og jeg har en super god balance. Jeg kunne sagtens tage den, for det er min force - det er ikke at løfte 130 kilo, og på den måde behøvede vi ikke at bruge flere forsøg på det. Alle har jo styrker og svagheder.

Dina (øverst til højre) blev ofret af holdkammeraterne. Hun er glad for sin deltagelse og taknemmelig over for sin mand, der lod hende udleve en drøm, imens han passede parrets to børn. Foto: TV3

- Hvordan var det at være på et hold, der bare tabte og tabte?

- Det var hårdt. Det er ligesom at være på en arbejdsplads, hvor der ikke kommer ordrer ind. Man bliver enormt presset af ikke at vinde det, som man går efter, siger Dina og tilføjer.

- Og så var der jo hele denne her Maria-situation. Det var vildt og mega hårdt at blive udsat for at skulle samarbejde med én, der tabte med vilje (i dødskampen, red.). Mentalt var det en styrkeprøve.

- Er der noget, du fortryder?

- Jeg fortryder, at jeg ikke kæmpede mere for at undgå at komme afsted sammen med Maria, for jeg synes ikke, at der er nogen, der har fortjent at blive udsat for det, som jeg gjorde. Slet ikke i en Robinson-ekspedition, hvor man skulle synes, at det handler om at ville vinde. Jeg fortryder selvfølgelig også, at jeg blev stemt ud. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg kunne have gjort anderledes, slutter hun.