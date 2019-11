Slemt forbrændt under filmoptagelser: Har tilgivet

Jakob Oftebro kom alvorligt til skade under indspilningen af serien ’Hamilton’, der får premiere nytårsdag. Nu nyder han rollen som far

– Jeg laver nok en struds 1. januar.

Jakob Oftebro griner.



Agent Carl Hamilton, som du kan opleve ham på C More fra 1. januar. Foto: C MORE

Nytårsdag er dagen, hvor C More har premiere på serien ’Hamilton’, og det er den 33-årige ’danske’ nordmand – kendt fra blandt andet tv-serien ’1864’ – der har hovedrollen som en purung agent Carl Hamilton.

Der er ikke længere synlige spor af den molotovcocktail, der i maj sidste år ved et uheld eksploderede i ansigtet på ham under indspilningen af serien om svenske Jan Guillous legendariske agent.

–Har du fysiske eller psyiske men efter ulykken?

– Nej. Ikke mere. For mig har det været vigtigt at tilgive og at komme op på hesten igen. I dag er det blevet en bagatel – ikke mindst efter at jeg har fået en datter, siger han.



Lige nu er han i gang med fire måneders barsel, og to måneder følger senere, når han er færdig med at medvirke i et dansk filmprojekt, som han indtil videre ikke må fortælle om. Og rollen som far til Ada, der fylder et år til februar, bekommer ham vel.



Jakob Oftebro og Hannah Chocron blev forældre for første gang i februar. Foto: Mogens Flindt

– Det er megafedt. Det fede ved at være på barsel og gå derhjemme er dels, at man forstår, hvad ens kæreste har været igennem, dels at kunne følge sit barns udvikling helt tæt og nyde hende de timer, hvor hun er allermest glad. Det er virkelig kvalitetstid.

– Hvis man har lyst til at skabe et samfund, hvor alle har lige muligheder, skal barselsorlov være en mulighed for alle fædre og noget, de tager.

–For min kæreste er det også superfedt, at hun nu igen kan arbejde. Det er også godt for vores forhold, siger han.

Hamilton vs. Bond

Optagelserne til ’Hamilton’ sluttede 22. september, og arbejdet beskriver Oftebro som ’en sindssyg rejse’.

– Jamen, der er jo to store agenter: James Bond og Carl Hamilton. Og i Sverige er Hamilton en stor del af folkearven, nærmest en nationalhelt.



- Det været stort, at arbejde med rollen som Hamilton, siger Jakob Oftebro. Foto: C MORE

– Mange kalder ham Sveriges James Bond. Så det er stort at skulle spille den unge Hamilton, der netop har startet sin agentkarriere – og også at skulle skabe mennesket bag.

– En af de store forskelle på Bond og Hamilton er, at Hamilton er socialist. Og så er han agent for et land, der er neutralt, modsat Bond, siger Oftebro, der i sit arbejde med rollen har talt med mange tidligere udsendte soldater og andre, der arbejder i deres lands tjeneste.

– Jeg har meget stor respekt for de mennesker. Det er så nemt at være pacifist, men verden er nu sådan, at der er brug for de mennesker, fastslår han.

– De fleste soldater vil gøre verden til et bedre sted. Det er sindssygt, så meget de ofrer. Der er så meget, de må skjule og ikke kan fortælle til andre, end ikke deres nærmeste.

– Jeg tror, man kan blive meget ensom. Vi skal være glade for dem, for livvagterne, for politiet ... Virkeligheden er, at vi har brug for dem.

– I gamle dage var det nemmere (også i agentfilm) at udpege fjenden – som oftest russerne. I dag er det mere komplekst.

Går du rundt og er bange?

– Nej, det skal man ikke bruge livet på. Er man bange, så har de ukendte fjender vundet. I stedet skal vil tale om det og med dem, vi måske er bange for.

Du er meget begejstret for karakteren Hamilton. Hvis du nu var blevet tilbudt rollen som James Bond, hvad havde du så svaret?

– Jeg havde nok ikke sagt nej.