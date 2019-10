Sløret løftet: Dansk realityfyr droppet

Elisabeth og Kristian blev forelskede i 'Ex on the beach', men romancen gik hurtigt over

Kristian Sayre og Elisabeth Lenti var den helt store kærlighedshistorie i årets 'Ex on the Beach', hvor de langsomt, men sikkert udviklede stærke følelser for hinanden.

Efterfølgende har parret afvist at kommentere, hvordan forholdet havde udviklet sig efter hjemkomsten til Danmark, og da Kristian Sayre besøgte Ekstra Bladet forklarede han, at man måtte vente og se svaret i nedtaktsprogrammet 'Efter Ex'.

Det er netop lagt på streamingtjenesten Dplay, og her kan man se, at kærligheden ikke udviklede sig, selv om Kristian drog hele vejen til Caribien for at overraske sin udkårne.

- Kristian er lige taget hjem i går, det var hyggeligt, at Kristian var her. Han er en skøn fyr, jeg var så glad for Kristian gennem hele min tid i villaen, og det var hyggeligt, at han var her, siger Elisabeth Lenti i programmet og afslører, at det hurtigt gik ned ad bakke for parret, der ellers skulle have tilbragt tre uger sammen i solen.

- Vi har nogle skide gode dage sammen, og så lige pludselig går det ned ad bakke. Det er slet ikke det samme siden, vi er kommet ud af villaen. Det var slet ikke så hyggeligt, som vi havde regnet med, så derfor blev vi enige om, at Kristian skulle hjem til Chicago, forklarer hun.

Ingen følelser

Det var ganske enkelt følelserne, den var gal med.

- Jeg har desværre ikke de samme følelser for Kristian, som han har for mig, og der er jo ikke noget at gøre. Hvis man ikke har de følelser, så har man dem bare ikke, og det har jeg desværre ikke. Der var bare ikke de der sommerfugle i maven, siger Elisabeth Lenti.

Kristian med Elisabeth (t.v.) og Silvia ved forpremieren på programmet. Foto: Aleksander Klug

En nedtrykt Kristian Sayre fortæller i programmet, at han er nedtryk og 'mega ked af det', fordi han har været 'mega forelsket'.

- Jeg har været mega forelsket i Elisabeth, og jeg er stadig forelsket i Elisabeth. De følelser går ikke væk lige med det samme, så mit håb med at tage derned var selvfølgelig, at vi kunne gå hen og blive kærester. Det ville jeg mega gerne være med hende, siger han.

Se dem forklare bruddet i videoen over artiklen.

På Instagram har Kristian Sayre også åbnet op om bruddet for første gang.

'Nej, Elisabeth og jeg er ikke sammen, men I skal ikke være kede af det. Long story short: Jeg tog ned til Caribien, vi havde nogle virkelig dejlige dage sammen, og så også nogle, hvor vi kunne mærke, at det ikke var det samme. Vi blev aldrig uvenner eller noget som helst, it just didn't work out', skriver han og tilføjer.

'Elisabeth og jeg er stadig rigtig gode venner og snakker sammen rigtig meget.'