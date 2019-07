Slukker Radio24syvs FM-håb

Den nyslåede kultur- og kirkeminister, Joy Mogensen (S), genåbner ikke udbuddet af FM4-kanalen. Det betyder, at Radio24syv ikke får mulighed for at byde og altså endegyldigt ikke kommer til at fortsætte som FM-kanal.

Det oplyser Kulturministeriet torsdag.

- Vi har valgt ikke at genåbne udbuddet, fordi man også skal kunne regne med, hvad der bliver meldt ud fra staten.

- Men der er ingen tvivl om, at hvis vi havde siddet ved bordenden fra starten, havde vi gjort mange ting anderledes. Og det har været et dilemma, siger Joy Mogensen.

Den tidligere regering og kulturminister Mette Bock (LA) tilrettelagde udbuddet for FM4-kanalen således, at der var et krav om, at hovedparten af aktiviteterne skulle lægges væk fra København.

Radiokanalens hovedredaktion og mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København.

Det betød, at Radio 24syv, der har hovedsæde i København og med succes har startet og drevet kanalen, ikke ønskede at søge. Det medførte kritik af regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti, der var kommet med kravet.

Under valgkampen har det været diskuteret, om udbuddet skulle genåbnes, så Radio24syv kunne søge. Det har dog skabt kritisk fra Jysk Fynske Medier, der har budt.

- Jeg har valgt at lægge vægt på, at det ikke kun er det meget omdiskuterede lokalitetskrav, der gør, at en beslutning kan træffes. Der er en byder, der lever op til alle de andre krav også, siger Joy Mogensen.

Radio24syv kan byde ind på udbuddet om at drive en DAB-kanal, der vil blive støttet med 70 millioner kroner om året.