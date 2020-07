Slut efter 37 år

Siden 1965 har tv-seerne fulgt med i vilde op- og nedture, rystende afsløringer, vilde tvist og store øjeblikke i sæbeoperaen 'Days of Our Lives', som de danske tv-seere har lært at kende som 'Horton-sagaen'.

13.888 afsnit har der i skrivende stund været vist på amerikanske tv, hvor seerne alle ugedage kan følge med i familiernes vilde liv.

Kristian Alfonso har været med i flere af de store øjeblikke, efter hun i 1983 blev en del af serien. Efter 37 år som en af seriens profiler - kun afbrudt af to kortere pauser - er det dog nu slut. Det fortæller skuespillerinden til Deadline.

- Jeg føler mig velsignet og beæret over, at jeg har været inviteret ind i folks hjem i over tre årtier. Men nu er det tid til, at jeg skal skrive mit næste kapitel, siger hun til mediet.

Seerne kommer dog stadig til at kunne opleve hende lidt endnu, men når de afsnit er løbet over skærmen, er det slut. Hun har allerede filmet sin sidste episode, inden coronavirussen i marts lukkede optagelserne ned. Hendes sidste afsnit sendes ifølge mediet senest i starten af oktober.

Kristian Alfonso sammen med Peter Reckell, der i 'Horton-sagaen' spillede Bo Brady. Foto: Mitch Haaseth/Nbc-Tv/Kobal/Shutterstock

Ifølge Deadline blev hun i 1983 introduceret til seerne som Hope Williams, der forelskede sig og blev gift med Bo Brady. I 1987 tog hun dog en pause fra rollen indtil foråret i 1990, hvor hun kortvarigt vendte tilbage.

I juli samme år forlod hun dog igen serien, og hele byen troede, at karakteren Hope var død. Fire år senere vendt hun dog tilbage som Gina, der havde hukommelsestab og mindede utrolig meget om Hope - og senere viste det sig da også, at det var denne samme person, men at hun blot var blevet hjernevasket til at tro, at hun var prinsessen Gina Von Amberg.

Siden 1994 har hun igen været en fast del af castet som Hope, og i alt har hun ifølge filmdatabasen IMDB medvirket i 2596 afsnit - niendeflest af alle.

Faste seere af 'Venner' vil også kende Kristian Alfonso fra sæson seks-afsnittet 'The One That Could Have Been, Part 1', hvor hun også indtog rollen som Hope Brady fra parodien på 'Days of our Lives', som Joey har en rolle i.