Slut med fast fællessang på DR

Da coronapandemien for alvor indtog det ganske danske land og holdt rigtig mange mennesker indendørs, opstod idéen om fællessang med DR Pigekorets chefdirigent, Phillip Faber, i front.

Selv om coronaudbruddet er ved at slippe sit greb herhjemme, fortsætter DR's fællessang, selv om fredagsudsendelsen 'Fællessang - hver for sig' foreløbigt sendes for sidste gang fredag 29. maj.

Det oplyser Danmarks Radio.

'Fællessang har været danskernes tro følgesvend i denne tid. Det er blevet en tradition for DR at være sammen med danskerne, når der synges. Derfor vil der være fællessang med DR ved særlige lejligheder, hvor vi har tradition for at synge,' skriver DR på Facebook.

Derfor afholder DR 13. juni 'Fællessang i Parken' med sportsværterne Josefine Høgh og Tina Müller ved roret i forbindelse med det oprindeligt planlagte fodbold-EM.

Sankthansaften ti dage senere - 23. juni - bliver også markeret med fællessang, og her er det Mads Steffensen, som guider seerne gennem aftenen. Nøjagtig som han har gjort det fredag efter fredag under coronakrisen.

'Det rigtige tidspunkt til en pause'

Når fredagens udgave af 'Fællessang - hver for sig' er slut, vil Mads Steffensen have stået i spidsen for programmet i ti fredage i træk. Og det har været noget, som DR-værten i den grad har nydt, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det har været en fantastisk oplevelse at være med til det fællessang. Det var meningen, at vi kun skulle lave ét program, og så ramte vi bare en tid, hvor det skulle vise sig, at det havde vi brug for som folk - uden vi egentlig vidste det, siger han og fortsætter:

- Så blev det forlænget to programmer, så to programmer mere og derefter yderligere fire, og nu ender vi altså med at have lavet ti. Det har været sjovt for mig, og det har været et interessant projekt. Jeg er rigtig glad for at have været med, og det har været rigtig rørende for mig at se, hvordan danskerne har bakket op på den måde, som de har gjort. Det kan en gammel kyniker som mig godt blive lidt bevæget af, griner han.

Mads Steffensen havde ikke forventet, at 'Fællessang - hver for sig' ville blive en så bragende succes, som det er blevet, da han takkede ja til at stå i spidsen for det første program.

- Hvis man prøver at tænke to måneder tilbage og huske, hvilket samfund vi havde dengang. Alt var lige blevet lukket ned, og der var usikkerhed og utryghed, så vi havde brug for at være sammen om noget. Vi skulle virkelig holde afstand. Dengang var det to meter - og ikke én - og vi skulle blive hjemme.

- Det var en anden tid, og vi har lukket mere og mere op i linje med programmet, og sangene er også gået mere fra mol til dur, siger værten.

Han mener dog, at det er det rette tidspunkt til at stoppe programmet som fast fredagsformat efter ti afsnit.

- Jeg synes, det er okay. Det har jo nærmest været en hel sæson, og jeg synes, det er det rigtige tidspunkt at tage en pause på, siger han og fortsætter:

- Men det er jo kun en lille pause, for jeg er sikker på, at fællessang bliver en del af DR's format fremover. Det har vist sig som noget, der kan styrke fællesskabet i Danmark og bringe os sammen som nation. Så jeg er sikker på, at det nu får en plads på kanalen fremover, siger Mads Steffensen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Phillip Faber.