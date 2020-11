Slut med 'Prison Break': Gider ikke heteroseksuelle roller

Hvis du går og venter på endnu en sæson af 'Prison Break' med Wentworth Miller i hovedrollen, så kommer du til at vente længe.

Skuespilleren, derr sprang ud som homoseksuel, da den oprindelige udgave af 'Prison Break' var afsluttet, er nemlig færdig med at spille roller, der er heteroseksuelle, og han har derfor ingen planer om at genoptage rollen som Michael Scofield.

Det skriver han i et opslag på Instagram, hvor han fortæller om de grove kommentarer og private beskeder, han modtager.

'I den forbindelse ... jeg er ude. Af PB (Prison Break, red.). Officielt, skriver han og tilføjer, at det ikke har noget at gøre med beskederne på de sociale medier, selvom de også er en del af problemet.

'Jeg er bare færdig med at spille karakterer, der er heteroseksuelle. Deres historier er blevet fortalt (og fortalt). Så. Ikke mere Michael. Hvis du var fan af serien og håbede på flere sæsoner, så forstår jeg godt, at dette er en skuffelse. Undskyld.'

I kommentarfeltet vrimler det med stor støtte fra både fans og kolleger.

'Det var sjovt, makker. Sikke en tur det var. Jeg støtter fuldt ud og forstår dine grunde. Jeg er glad for, at du har taget denne beslutning for dit helbred,' skriver Dominic Purcell, der i 'Prison Break' spillede Michael Scofields bror, Lincoln, og tilføjer, at han elsker vennen.

'Med stor taknemmelighed for det arbejde, vi lavede sammen, og med dyb kærlighed stemmer jeg i med stor støtte for dit valg. Alle fans skal vide, at 'Prison Break'-castet er queer-venligt, og vi står sammen - og blandt - vores venner og familie i LGBTQ+-miljøet med fuld støtte for deres rettigheder og kunstneriske arbejde. Hele tiden. Altid,' skriver Sarah Wayne Callies, der spillede Michael Scofields kæreste, Sara.

Dominic Purcell og Wentworth Miller spillede brødrede Lincoln Burrows og Michael Scofield i 'Prison Break'. Foto: Lionel Cironneau/Ritzau Scanpix

Tvivl om ny sæson

'Prison Break' løb oprindeligt fra 2005 til 2009, inden serien med stor succes blev genoplivet med en femte sæson i 2017.

Siden har fans af serien ventet på en sæson seks - en sæson, der flere gange er blevet teaset på sociale medier af blandt andre Dominic Purcell og seriens skaber, Paul Scheuring.

- Vi fortsætter med at tale om mulige spinoff-serier for '24 timer' og 'Prison Break', sagde Fox Entertainment-direktør Michael Thorn ifølge Deadline i januar 2020 og slog fast, at der dog ikke var noget konkret planlagt endnu.

I september 2020 gik Dominic Purcell så skridtet videre og gjorde det ifølge flere medier på Instagram klart, at sæson seks med sikkerhed kommer. Opslaget er dog siden fjernet, og det er endnu uvist, hvad der kommer til at ske.