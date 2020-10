Smadrede konkurrenterne: Fantastisk!

'Vild med dans' er tilbage med sin 17. sæson, og én af dem, der efterhånden må betegnes som en af programmets 'grand old men', er 42-årige Thomas Evers-Poulsen, der vandt den allerførste udgave tilbage i 2005.

Fredag aften tog han sin elev, Merete Mærkedahl, under armen og dansede sig til 19 point. Bedst af alle par.

- Det er fantastisk. I aften er første gang, vi prøver med publikum, så det var en fantastisk oplevelse at komme ind i det her rum fyldt med mennesker, det gav sådan en rus, jublede Merete Mærkedahl og fortsatte med et smil:

- For mig er det her en sindssygt vanvittig oplevelse, jeg får lov at få, og jeg elsker alle de ting, jeg kan lære af Thomas.

Underlig dag

Thomas Evers-Poulsen kunne berette, at hele dagen faktisk havde været underlig.

- Det har været en underlig dag. Der er så meget, der er nyt for os, sagde han med henvisning til coronarestriktionerne, som 'Vild med dans' også er berørt af.

Som en garvet tv-danser kunne han let påpege forskellene på før-corona og efter-corona.

- Det er jo det med krammeriet. At vi ikke må, sagde han og fremhævede det som den største forskel.

- Sådan en som Mie (Moltke, red.), som jeg har kendt, siden jeg var 15 år og har krammet og danset med. Jeg har ikke rørt hende siden marts måned. Vi er sammen med vores partner, og så er der ellers en meters afstand til alle andre. Det er underligt, sukkede han og fortsatte:

- Dét, der har været en udfordring, har været, at vi ikke har været så meget sammen, som vi plejer. Så har vi brugt zoom og tråde på sociale medier for at være der og støtte hinanden, fordi vi ikke ser hinanden så meget.

Thomas Evers-Poulsen og Merete Mærkedahl scorede højst af alle parrene med 19 point. Foto: Mogens Flindt

Anderledes

Deltagerne i programmet plejer at fremhæve fællesskabet som noget helt unikt ved at deltage, og den del bliver lidt taget fra årets deltagere.

- Vi plejer at være ét stort hold, men nu har lys og kameraholdet én farve, så de kun må bruge bestemte faciliteter og toiletter. Så det er anderledes, men vi er bare så glade og taknemmelige for, at vi har et 'Vild med dans', sagde Thomas Evers-Poulsen i minutterne efter afslutningen på premieren.

Hvem der ryger ud af 'Vild med dans' som de første kan ses på fredag.