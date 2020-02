Smadrede ’X Factor’: Bedste i 12 år

Der blev sendt store roser i unge Alma Aggers retning fredag aften, hvor garvede Thomas Blachman kunne konstatere, at han netop havde været vidne til den måske bedste optræden i første liveshow i 12 år.

Store ord fra Danmarks mest rutinerede ’X Factor’-dommer.

- Det er så sindssygt, det er noget, der først går op for en senere. Det er først nu, hvor du spørger, at det går op for en, siger Alma Agger til Ekstra Bladet om de rosende ord.

Hun præsterede flot med sin fortolkning af French Montana-nummeret ’Unforgettable’. Men selvom hun fremstod stilsikker og rolig, så var det langt fra tilfældet.

Der var masser af grunde til at smile for 20-årige Alma. Foto: Aleksander Klug

Frygtede bøvs

I minutterne før hun gik på scenen, var hun nødt til at tage nogle dybe indåndinger, fordi hun var bange for at bøvse, lød det overraskende svar, da Ekstra Bladet spurgte, om hun var nervøs, inden hun skulle optræde foran en million danske tv-seere.

- Jeg tænkte faktisk mest på, at jeg havde drukket lidt for meget vand, følte jeg. Så jeg stod og lavede nogle virkelig dybe vejrtrækninger, fordi jeg var bange for at slå en bøvs midt i min sang, men det skete heldigvis ikke. Det havde været rimelig akavet. Det var også en rimelig følsom sang, griner hun.

Efter hendes tur på scenen var det også lige ved at gå galt.

- Jeg var jo lige ved at gå af scenen for tidligt, fordi jeg bare var så høj på det, at man havde stået på scenen, smågriner hun.

- Du var ved at gå af scenen for tidligt?

- Ja, for når seerne skal stemme, skal man stå og sige: ’hey, stem på mig’, der var jeg ved at gå ned, fordi jeg var helt forvirret.

Bøvs eller ej. Alma Agger er bookmakernes favorit, og hun er tydeligvis også blevet en yndling blandt dommerne. Det lægger et tungt pres på en 20-årigs skuldre, selv om hun prøver at tage det i stiv arm.

- Man ved aldrig. Fra liveshow til liveshow kan det ændre sig, men jeg føler helt sikkert, at jeg har mere at byde på. Det bliver endnu vildere i næste uge, lover hun.

Hvordan det går kan ses på TV2 på fredag.