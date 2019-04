Smadrer rekord: Deltager kan tjene mest nogensinde

En deltager i det amerikanske quiz-program Jeopardy slår rekorder på stribe, og nu er han på vej til at slå rekorden for flest penge tjent i programmets historie - på den halve tid

James Holzhauer er et fænomen på Jeopardy-scenen, som ikke tidligere er set lige. Det skriver det amerikanske medie The Atlantic.

Han har vundet 13 programmer i træk, og undervejs har han slået rekorden for flest penge tjent i et enkelt program. Fem gange.

Fortsætter han den stime, så kan han blive den mest indtjenende deltager nogensinde i programmets historie, og han kan gøre det på halvdelen af den tid, som den nuværende rekord blev sat på.

Svimlende beløb

Indtil James Holzhauer kom ind i programmet, var rekorden for et enkelt programs pengepræmie på 77.000 amerikanske dollars.

Den rekord har han nu slået hele fem gange, og i et af programmerne smadrede han rekorden fuldstændig ved at vinde hele 131.127 dollars. Det svarer til omkring 874.000 danske kroner på et enkelt program.

James Holzhauer har deltaget i 13 programmer, og han har sammenlagt tjent omkring 943.000 dollars, svarende til næsten 6,3 millioner kroner.

Rekorden for det største beløb i programmets historie blev sat for 15 år siden af en deltager ved navn Ken Jennings og lød på 2,5 millioner dollars.

Jennings skulle bruge 74 sejre i træk på at vinde den høje præmie, og hvis Holzhauer fortsætter med samme hast, så slår han rekorden på den halvdelen af den tid, det tog Jennings at sætte den.

Aggressivt spil

Holzhauers store succes tilegnes ikke blot hans gigantiske paratviden. Han spiller også spillet på en helt bestemt måde.

En aggressiv tilgang til spillet, hvor han starter med de sværeste spørgsmål og derfra arbejder sig nedad, mens han samtidig satser enormt mange penge - hvis ikke dem alle - giver ham kæmpestore gevinster.

Derudover er han enormt hurtig til at få trykket på buzzeren, så den er i bund i samme sekund, som deltagerne får mulighed for at trykke. Kombineret med hans aggressive tilgang til spillet, giver det ham gigantiske præmiepuljer.

James Holzhauers gode stime trækker også flere seere til programmet, hvilket måske kan være et plaster på såret for producenterne, når de gang på gang skal betale ham store summer i pengepræmier.