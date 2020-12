Smadrer rekorder på stribe

Susanne Biers 'The Undoing' er en gigantisk succes for HBO

På trods af at afslutningen fik flere til at rynke på næsen, kan instruktør Susanne Bier og resten af holdet bag 'The Undoing' roligt hæve champagneglasset efter seriens sjette og sidste afsnit, som blev gjort tilgængeligt for seere søndag.

Ifølge The Hollywood Reporter tiltrak søndagens sæsonfinale tre millioner amerikanske seere på kabel-tv-stationen HBO's platforme (flow og stream), hvilket er det højeste for kanalen siden sæsonafslutningen på 'Big Little Lies' i juli 2019. Seertallet søndag var 42 procent højere end til femte afsnit ugen før.

Og i mellemtiden har nu i alt ni millioner HBO-kabel-tv-kunder set set første afsnit af 'The Undoing' siden premieren 25. oktober.

Nicole Kidman og Hugh Grant som umiddelbart lykkeligt overklassepar i den Susanne Bier-instruerede miniserie 'The Undoing'. PR foto

Tidligere har også HBO i Danmark meldt om stor succes for 'The Undoing'. Serien stod for den bedste åbning for en første sæson nogensinde målt i procentandelen af brugere, der så med.

Og åbningen i Danmark, resten af Norden og Centraleuropa var samtidig den bedste blandt samtlige serier, der har haft premiere på HBO i hele 2020.

Det amerikanske svar på HBO Nordic - HBO Max - har ligeledes meldt ud, at 'The Undoing' i sidste uge var det mest sete show på streamingtjenesten.

HVIS DU VIL UNDGÅ SPOILERE SÅ LÆS IKKE VIDERE

Susanne Bier har stor succes med miniserien 'The Undoing', som har slået flere rekorder på HBO's platforme. PR foto

Susanne Bier har både instrueret og været en del af producentholdet bag 'The Undoing', hvor også Sofie Gråbøl har en fremtrædende rolle som anklager.

Serien handler om det umiddelbart lykkelige overklassepar Grace og Jonathan Fraser, spillet af Nicole Kidman og Hugh Grant, hvis verden pludselig styrter i grus, da sidstnævnte anklages for mordet på sin elskerinde.

Elskerinden Elena Alves, spillet af Mathilda De Angelis, kort før hun bliver dræbt i første afsnit. PR foto

Hele serien går med at gætte på mulige mordere, mens den umiddelbart alt for charmerende Hugh Grant er på anklagebænken. Til slut viser det sig dog, at han ikke var så charmerende alligevel. En afslutning, der skuffede en del personer, men som Susanne Bier her sætter ord på:

- Hele pointen med serien er, at selv om du er en ekstrem intelligent, følsom person, er du faktisk ikke i stand til ikke at se, hvad der sker lige foran dig.

- Det var essensen af, hvad der tiltrak mig og David (seriens manuskriptforfatter, David E. Kelly, red.). Det var det, der var så spændende ved hele konceptet. Så der var ingen tvivl om, at det skulle være Jonathan, siger Susanne Bier til Collider, som spørger:

- Der er flere steder i serien, hvor man håber, det ikke er ham. Han har lavet fejl, men virker som en god fyr. Hvorfor kan de ikke bare finde ud af det?

- Præcis. Det er hele pointen. Og jeg tror at vi alle, i hvert fald de fleste kvinder, jeg kender, men sandsynligvis også mange mænd, er stødt på sådan en fyr. Vi vil så gerne tro, at han er super sød. Rationelt peger alt imod, at han er en flink fyr, men vi håber stadig, siger Susanne Bier.

'Lidt lam' afslutning