Smertefuld 'første gang': - Jeg var rædselsslagen

Det sved og brændte, da 'Ex on the Beach'-Jeppe Risager fik taget sin mødom

Den første gang er sjældent yndig eller tjekket, men for 'Ex on the Beach'-deltageren Jeppe Risager var det en decideret skrækkelig oplevelse.

Det fortæller han i programmet, da han hænger ud med Frederik og Mikkel, og der bliver ikke lagt fingre mellem, da fyrene gennemgår deres seksuelle fortid.

Hvor Frederik kan prale af at have været sammen med over 200 piger, er Jeppe ikke lige så kæphøj.

Den unge mand er nemlig allergisk over for latex, men det havde han ikke fundet ud af, inden han tog springet fra dreng til mand.

- På det her tidspunkt ved jeg ikke, at jeg er allergisk over for latex, så jeg ved ikke, at der går ild i 'den' senere, fortæller ham til de grinende drenge.

Jeppe havde ellers fundet en sød pige og hevet hende med ud i en campingvogn, og efter megen møje og besvær kom han i gang, men lykken varede ikke længe.

- Det skete i cirka 30 sekunder, og så kan jeg bare mærke, at det brænder, fortæller han drengene, der er færdige af grin.

Se Jeppes meget detaljerede genopførelse af den skrækkelige første gang i videoen øverst i artiklen.

Jeppes latex-allergi fik ham også i problemer under 'Ex on the Beach'.

Det går helt galt, da der først kommer kondom på. Video: Discovery Networks Danmark.

