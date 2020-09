Smertehelvede efter brystoperationer: Dybt afhængig af morfin

Undervejs i samtalen med kirurgerne har Melissa Nielsen svært ved at holde tårerne tilbage, og flere gange bryder hun sammen, når hun fortæller, hvor meget smerterne påvirker hende i dagligdagen.

- Jeg har det rigtig, rigtig dårligt. For jeg har ikke kunnet have det samme overskud til min datter som min søn. Hun er så lille, og hun forstår ikke altid, hvorfor hun ikke kan sidde ved mor. Jeg har nogle gange skullet ligge hende fra mig på grund af det, siger hun og bryder sammen, inden hun fortsætter:

- Det er noget, der fylder rigtig meget. Jeg ville ønske, at jeg kunne få implantaterne ud og få et normalt liv. Mit helbred er vigtigere end at have bryster. Jeg er 31 år og har ikke behov for at have det her fylde. Jeg vil hellere være flad som en pandekage, siger hun.

Kirurgerne beslutter sig i programmet for, at de gerne vil hjælpe hende, da de mener, at der må være noget galt med implantaterne.