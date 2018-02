Smidt på porten i 'X Factor': Du har fået det hele på et sølvfad

'X Factor' blev en ualmindeligt kort fornøjelse for Anja Nynne, der fredag aften måtte forlade programmet som den første.

Det skete efter omsang mod 15-årige Oliver, og valget blev truffet af Thomas Blachman.

- Vi har en erfaren og rigtig dygtig sangerinde, som qua en rutineret dommer er kommet herind på et sølvfad. Og så har vi en ung fyr, som er beriget med en lyd, som kommer ind på et bronzefad med en forkert sang. Der er nogle fodfejl her, sagde Blachman, der lod den unge deltager få chancen igen i næste uge.

Bookmakerne havde på forhånd spået stewardessen Anja Nynne ringe chancer for at blive i programmet, og hun var da også fattet, da hendes exit var en realitet.

- Det har været skørt og vildt og skægt og hårdt. På en eller anden måde er jeg tilfreds med det, jeg har leveret, forklarede hun fra scenen.

15-årige Oliver. Foto: Mogens Flindt

Ros, ros og mere ros

Helt som ventet blev programmets første liveshow en langgaber, hvor dommerne kæmpede hårdt for at erhverve sig rollen som årets flinkeste og mest rosende mentor. En pris, der må siges at tilfalde Sanne Salomonsen.

Den garvede Rock Mama formåede at debutere uden at ytre ét eneste kritisk ord om de uerfarne deltagere.

- Hvor var det dog en fantastisk lækker overraskelse. Du er et fantastisk talent, roste hun deltageren Rasmus Therkildsen, der var årets første sanger på scenen.

- Du gjorde det, du sang så godt, min skat. Du overraskede mig. Hvor er det godt gået, lød det til favoritten Vita Nikoline Jensen.

Selv 29-årige Jamie Talbot, der fik kritik af Thomas Blachman, fik ros af den debuterende dommer.

- Jeg sidder her som musikeren og tænker, hvor er det vidunderligt.

Thomas Blachman følte da også et behov for at forklare den ukritiske tilgang til deltagerne.

- I aften er en festdag, så vi skruer ned for kritikken, sagde han til deltagernes begejstring.

Hvad gør man ikke for sin dame?

På scenen stod for første gang Joakim Ingversen, som vikarierer for sin hustru Sofie Linde, der ikke er blevet klar efter at have født parrets første barn i sidste uge. Han løste opgaven fremragende og gik til opgaven med den humor, man kender ham for, Eksempelvis udbrød han med et smil fra scenen.

- Hvad gør man ikke for sin dame.

Hvor længe vikariatet skal stå på, er endnu ikke meldt ud.

Fredag aften kom det også frem, hvad det er, deltagerne kæmper om. Vinderen får en tur til Los Angeles og et træningsforløb med verdensstjernen Pinks vokalcoach samt retten til at udgive en EP.