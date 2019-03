Smidt ud af 'Ex on the Beach': Det er til grin

Det blev til et kort visit i 'Ex on the Beach' for Mark Bøgelund, der måtte forlade programmet som den første

Mark Bøgelund er færdig i 'Ex on the Beach'.

Det står klart efter søndagens afsnit, hvor den af produktionen styrede tablet bippede med beskeden om, at Mark skulle pakke sine ting og forlade programmet.

I 'Ex on the Beach' er der intet spil, og det er produktionen selv, der styrer, hvem der kommer og går ud fra, hvem den mener leverer det bedste tv. Det kom som et kæmpe chok for realitydeltageren, at valget faldt på ham.

- Jeg fik en kæmpe knude, og jeg tænkte, det er løgn. Men jeg kunne se, at så snart Mikkel tager tabletten, så kigger han bare hen på mig med det samme, forklarer Mark i videoen over artiklen.

- Jeg har ingen anelse om, hvorfor jeg skulle ryge ud af 'Ex on the Beach' så hurtigt. Hvis jeg skal komme med noget, så kan det være, fordi jeg sagde min mening rigtig meget til folk og måske var lidt højtråbende og skabte lidt drama. Hellere være lidt fremme i skoene end en kedelig en, der sidder ovre i hjørnet. Men jeg ved ikke, hvorfor det blev mig.

Det var også i aftenens afsnit, at Fie Laursen med egne ord fik en helt særlig orgasme. Video: Discovery Networks Danmark

Til grin

Han mener ikke, det var fair, at det blev ham, der skulle hjem.

- Jeg synes på ingen måde, det er fair, at jeg skulle ryge ud af 'Ex on the Beach' så hurtigt. Jeg synes, det er til grin et eller andet sted, men det er spillets regler, og man ved, at der er nogen, der skal forlade villaen.

- Det blev mig, og så må jeg tage det sure med det søde og tænke, at jeg har været heldig at få denne her oplevelse, og det er jeg super glad for, siger han.

Efter sex-video: Folk skriver jeg skal dø

Det blev et tårevædet farvel, hvor Mark ikke kunne holde den våde væske væk fra øjenkrogen. Det samme var tilfældet for flere af de andre deltagere.

Hør Mark fortælle om den oplevelse og hvorfor han valgte at give sin halskæde og armbånd til deltageren Katarina i videoen over artiklen.

Se også: Fie Laursens kæreste: Jeg har haft sex med over 200 kvinder