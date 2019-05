Smidt ud af 'Ex on the beach': - Jeg var fuldstændigt ødelagt

Anden sæson af Kanal 4’s realitysucces 'Ex on the beach' er netop sluttet. Ekstra Bladets tv-studie havde Amanda Mogensen og Simone Frederiksen inde til en sidste snak om livet i villaen på Mauritius

En god måde at måle, hvorvidt et realityshow er en succes eller ej, er at tage et kig på de sociale medier. Her kan man se, at 'Ex on the beach'-deltagerne er blandt de mest fulgte.

En af årsagerne til den store succes kan muligvis skyldes, at der absolut ingen konkurrence eller spil er i showet i modsætning til programmer som 'Big Brother', 'Robinson Ekspeditionen' og 'Paradise Hotel', hvor alliancer og gode venskaber er centrale for at nå langt.

I 'Ex on the beach' er det ene og alene op til produktionen at beslutte, hvem der skal ind og ud af programmet, samt hvad der skal ske i villaen.

Al magt til 'tabletten'

Alt kommunikation foregår gennem husets 'tablet', der som navnet indikerer er en elektronisk tablet af ukendt mærke. Både Simone Frederiksen og Amanda Mogensen har prøvet at få den kedelige besked, at deres tid i 'Ex on the beach' var ovre.

- Jeg blev chokeret. Jeg havde slet ikke set den komme. Det ramte mig først rigtigt, da jeg gik fra de andre (ned for at pakke, red.), fortæller Amanda og suppleres af Simone Frederiksen.

- Jeg var fuldstændig, jeg er næsten glad for, det ikke er kommet med, men jeg var fuldstændigt grædefærdig. Man tænker også selv bagefter 'altså slap lige af – rolig nu', men jeg var fuldstændigt ødelagt, siger hun ærligt.

Lige efter de to kvinder trådte ud af villaen, var vrede den første følelse, der strøg gennem dem.

Måtte ikke skrige

Umiddelbart efter skal der lige laves det sidste produktion til de forskellige medier, forklarer Amanda. Der skal blandt andet laves et klip til de sociale medier, hvor Amanda lige efter hun har forladt villaen på forhånd bliver fortalt, at 'hun ikke må skrige', inden hun får beskeden om, at hun skal ind igen, fortæller hun.

- Så du ryger ud i en bil og bliver så kørt til et hotel? Eller når du hjem til Danmark?

- Det kunne jeg faktisk godt, tror jeg. Jeg lavede ingenting, da jeg var ude. Jeg boede på et hotel (på Mauritius, red.) og tænkte over, hvad de andre lavede. Ingen telefon, intet internet, ingenting overhovedet. Bare mig, afslører 19-årige Amanda.

Anderledes var det for Simone, der knap nok så sin egen skygge, før hun var i et fly på vej hjem mod kolde Danmark.

- Jeg var stadig fuldstændigt grædefærdig, og så var der en, der sagde ’nå, nu skal I i lufthavnen’, fortæller Simone og fortæller, at det decideret var direkte fra villaen ud til lufthavnen.

