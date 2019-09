Smidt ud af 'Robinson': Det var løgne og paranoia

Tre afsnit.

Mere blev det ikke til i årets ’Robinson Ekspeditionen’ for den 28-årige socialpædagog Nadia Otte.

Hun blev serveret som slagtekvæg på værten Jakob Kjeldbjergs alter. Leveret af sine holdkammerater, der rottede sig sammen, fordi de ikke længere ønskede hende på øen. I programmet blev der ellers lagt op til, at det var deltageren Dina, der stod for skud, men kort før, at ørådet skulle begynde, anede Nadia Otte uråd.

- Der er noget ventetid, hvor vi bare står og skal fordrive tiden, imens vi venter på, at optagelserne går i gang, og der kunne jeg mærke på folk, at der var noget på færde. Der har man bare en intuition nogle gange, siger Nadia Otte.

- Så det var ikke et helt vildt chok, og det tror jeg også, at man kunne se på mig, men i dagene op til havde jeg ikke set den komme. Det var først i de sidste timer inden ørådet.

Der blev givet kram til holdkammeraterne. Foto: TV3

Løgne og paranoia

Nadia Otte fortæller, at hun faktisk ønskede sig væk fra øen. I aftentimerne havde hun ligget tænkt, at det ikke ville gøre hende noget, hvis hun røg hjem, fordi det ’var så umenneskeligt hårdt at være med’.

- Jeg var sulten bevares, men det var ligeså meget det at leve i en verden fuld af løgn og paranoia, at man selv skulle lyve, og at man blev løjet op i ansigtet. Man ved jo, det sker. Man ved jo, at man går rundt i løgne, fortæller Nadia Otte.

I ørådet kommet det frem, at de andre deltagere mente, at Nadia Otte skabte dårlig stemning. Det kom meget bag på hende selv.

- Det var ikke en stemning, jeg selv var klar over, at jeg skabte, så det kom meget bag på mig. Efter min exit var jeg helt sikker på, at jeg havde været en sød pige, været mig selv og snakket pænt om alle. Men det kan have været et par kommentarer de første dage, der gør, at de stempler mig som en, der ikke taler pænt eller skaber splid, siger Nadia Otte.

Hun er super glad for at have oplevet at deltage i 'Robinson Ekspeditionen', for selve grundidéen er hun vild med. At det så laves som et tv-program, var ikke en udelukkende positiv oplevelse.

- Der er ventetid og bestemte scener, de skal have i kassen. Jeg vil ikke sige, at det er opstillet, men alligevel er der nogle situationer, hvor man ikke kan udtrykke sig ligesom, man gerne vil. Hvis der ikke var kamera på, var det ikke sket i virkeligheden, forklarer hun og tilføjer.

- Der sker også en hel masse ting, når kameraet er slukket, og det ser i jo aldrig.

Jakob Kjeldbjerg er vanen tro vært for programmet. Foto: TV3

Lagt for had

Derudover er hun overrasket over, hvordan hun er blevet klippet sammen. På sociale medier har fans af programmet flere gange været ude med riven efter den 28-årige deltager, men hun minder folk om, at de skal huske, at det er et tv-format med al den redigering, der hører med.

- At man har sagt små kommentarer nede på øen kan pludselig fylde voldsomt meget på en tv-skærm hjemme i stuerne, og en lillebitte kommentar, som jeg måske har sagt i en kæmpestor sammenhæng nede på øen, bliver kogt ned til to sekunder på tv’et, og så lyder jeg bare som verdens største møgkælling.

- Det må være hårdt at se?

- Det er det også, og jeg har fået hak for det på sociale medier. Jeg følte jo ikke, at jeg var en møgkælling på øen, men jeg kan da godt forstå ud fra de kommentarer, man har valgt at tage med fra mig, at der er nogle ting, jeg har sagt, som umiddelbart ikke lyder særligt sødt eller empatisk.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet en hade-person, men alligevel er det sgu mig, der har fået de der verbale tæsk. Jeg har kun fået to private mails, hvor det har handlet om, hvorfor jeg er så ond. En anden har skrevet 'godt at du ryger ud, så kan vi igen se 'Robinson' med glæde'. Men jeg kan se i debatterne på sociale medier, at der ikke er grænser for, hvor dum en kvinde jeg er. Hvor kold, kynisk og ubarmhjertig, jeg er.

- Hvordan er det at se?

- Det er jeg overhovedet ikke vant til, og folk, der kender mig, er i chok, fordi det virker som en helt anden pige, der bliver skrevet om. Men jeg har sagt til mig selv, at jeg forsøger at lukke øjnene for det. Det må være, som det er.

Alligevel ærgrer det hende. For hun føler selv, at hun har haft en god oplevelse.

- Jeg ville jo bare gerne kunne lade 'Robinson'-oplevelsen stå alene med alt det fede, der også var. Jeg er helt vildt glad for, at jeg har været med, selv om det taktiske og løgnene var mega hårdt.

