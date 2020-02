Smith: - Det var livsfarligt

Det har langt fra været ufarligt at optage den danske udgave af det ikoniske bilprogram 'Top Gear'. Undervejs er værterne tv-vært Felix Smith, skuespiller Dar Salim og tidligere racerkører Jesper Carlsen nemlig kommet ud i nogen deciderede livsfarlige situationer, når de har skullet teste diverse lækre biler.

Det fortalte Felix Smith, da Ekstra Bladet mødte ham til pressemøde forud for premieren på 'Top Gear'.

- Der har været mange crazy episoder undervejs. Men jeg vil stadig sige, at noget af det farligste, og hvor pulsen var højst, var rallyprogrammet ovre i en svensk skov med en vanvittig svensk rallykører. Og det at få lov til at sætte sig ind i en rallybil i en svensk skov og flyve ud over et hop med alt for meget fart på og at vide, at hvis det her går galt, så kommer du hjem i en rullestol. Sådan nogle programmer har jeg ikke lavet så mange af, hvor man sætter livet på spil. Det var jo livsfarligt, sagde Felix Smith, der ligeledes fortalte, at han altid har haft en stor kærlighed til biler og fart.

Også optagelserne på et skisportssted fik adrenalinen til at pumpe rundt i kroppen.

- Vi fik i et af afsnittene også lov til at lukke et helt skisportssted i Norge ned, og der skulle vi køre ned ad skibakker. Når man er ski- og bjerginteresseret, er det jo også noget, der kunne være rigtig sjovt, og det var det også.

De tre værter på programmet elsker alle fart og biler. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvordan var det at sætte sit liv på spil på den måde?

- Man ved, at man ikke skal sige ja til det her program, medmindre man er klar til at sætte livet livet lidt på spil. Der er mange gange undervejs, hvor det kunne være gået grueligt galt. Men det er jo 'Top Gears' dna, og det er jo også det, man forventer som seer - at værterne kommer lidt ud af deres 'comfortzone', sagde Felix Smith og fortsatte:

- Det har vi også været. Det har været en rimelig bred vifte af ting, der har været enormt farlige og meget spændende og smukke. Det har jo været fantastisk at få lov til at komme ud og køre smukke steder i Skandinavien, hvor man normalt ikke får lov til at køre bil, og vi er her jo allesammen endnu, sagde Felix Smith med et grin.

Ingen skade undervejs

- Der har ikke været nogen, der er komme til skade undervejs?

- Alle lemmer sidder der, og vi taler stadig med hinanden og er gode venner. Der er ingen, der er kommet til skade undervejs. Der har været biler, der er kommet til skade, men det havde vi forventet. Så masser af bilskader, men ingen skader på mennesker.

Selvom det ifølge Felix Smith har været rigtig sjovt at optage 'Top Gear', har det til tider også været hårdt.

- Det er kompakte optagelser, og det er nogen rigtig lange dage, vi er ude i. Det er simpelthen så dyrt at lave det her program, så man forsøger at få så meget ud af dagene som muligt. Så vi har været pressede undervejs på alle leder og kanter. Man har været skide træt og ikke gidet at tage tingene om for 120. gang, og der har også været dage, hvor det har regnet og været træls, og hvor vi ikke har kunnet få en drone til at optage i luften, sagde han og fortsatte:

- Men det mest udfordrende har nok været, at vi har skullet nå så meget på så kort tid. Jeg ville ønske, at vi havde haft flere dage til det. Men det er bare for dyrt at lave. Man skal koncentrere sig, og man skal kunne levere. Man har jo ikke et manuskript. Man møder op og får at vide, hvad man skal lave, og så skal man lave fjernsyn ud af det. Det har været en udfordring for os alle sammen, tror jeg.

Den danske udgave af 'Top Gear' får premiere 27. februar på Dplay.