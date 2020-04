Snød partneren i 'Paradise': Sådan skal pengene bruges

En ny omgang 'Paradise Hotel' er torsdag blevet afsluttet, da Viaplay og Viafree sendte finaleafsnittet af 2020-sæsonen.

Her skulle Jonas Ptak og Sarah Dohn op mod Marco Harry og Silke Kristensen i finalen for at finde vinderparret, og den titel løb førstnævnte med.

- Det føles fint. Jeg havde bare sat mig som målsætning, at jeg skulle nå længere end sidst, og det kom jeg. Så det er jeg tilfreds med, siger Jonas til Ekstra Bladet.

Den nyslåede 'Paradise Hotel'-vinder tog det dog meget afdæmpet på skærmen, og sådan har han det tydeligvis fortsat.

- Man kunne se, at Sarah var helt elektrisk, og jeg sad bare stille og roligt og klappede i mine hænder. Det er bare fint at vinde. Jeg er ikke super excited omkring det, lyder det fra ham.

Snuppede pengene selv

Traditionen tro skulle Jonas og Sarah kort efter sejren stå overfor hinanden med en guldkugle i hånden - inden den endelige pengepræmie skulle findes.

Jonas Ptak smed kuglen og tog pengene, da beløbet nåede 200.000 kroner. Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Troskabstesten bød dog på noget af et chok for Sarah, da Jonas kastede kuglen i jorden, da de trådte frem på feltet med 200.000 kroner. Dermed snuppede han hele det beløb selv.

- Sarah havde givet udtryk for, at hun aldrig havde haft andet end diskotekjobs, og 50.000 kroner kan være mange penge, når man er vant til at tjene 500 kroner i weekenden, siger Jonas om årsagen til, at han valgte at smide kuglen.

- Jeg stolede ikke på noget tidspunkt på Sarah, og det tror jeg heller ikke, at hun gjorde på mig. Jeg var 100 procent sikker på, at hun ville smide kuglen, så det handlede bare om at smide den før hende. 250.000 kroner ville være mange penge for hende, så jeg ville smide den før det, men ellers gik jeg bare med min mavefornemmelse.

Selvom chokket var stort hos Sarah, der rasende kaldte Jonas for 'en kæmpe idiot', så har de lagt det bag sig i dag.

- Vores forhold er fint. Hun tog det ikke så pænt lige i øjeblikket, og hun kaldte mig alt muligt. Det kan jeg også godt forstå, for man føler jo, at der bliver taget noget fra en, når man står med kuglen over 200.000 det ene øjeblik - og så intet har lige efter.

- Allerede da vi havde snakket med Rikke (Gøransson, værten, red.) lige bagefter, kom Sarah over og undskyldte og ønskede mig tillykke. Så hun tog det rigtig fint en halv time efter, siger Jonas.

Marco Harry og Silke Kristensen blev slået i finalen. Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Skal bruge pengene på mor

Selvom 200.000 kroner er noget færre penge, end Jonas Ptak kunne have vundet, så glæder han sig bare over, at han fik noget med hjem.

Og han ved også allerede, hvad det meste af gevinsten skal gå til.

- Jeg har som udgangspunkt ikke rigtig noget, jeg skal bruge pengene på, men jeg har en mor, der fik en hjerneblødning for nogle år siden, så inden hun bliver for gammel og ikke kan så meget, skal jeg bruge nogle af pengene på at rejse med hende, siger han og tilføjer med et grin, at resten nok skal bruges på bland-selv-slik.

Jonas ved dog endnu ikke, hvilke steder han skal rejse hen med sin mor.

Jonas sammen med 'Paradise Hotel'-værten Rikke Gøransson. Foto: Janus Nielsen/Nent Group

