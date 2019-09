'Snork ved første gaaaab': - Hold kæft det var kedeligt

Der var nok en del, der havde popcornene klar til ugens udgave af 'Gift ved første blik'. Oven på sidste uges dramatiske udvikling i forholdet mellem Anders og Luna, var der lagt i ovnen til mere godt fjernsyn, men det krævede en gigantisk kop kulsort kaffe at holde sig vågen til torsdag aftens kærlighedseksperiment på DR.

'Gift ved første blik'-par trodser eksperterne

Sidste uges intense og tårevædede opgør mellem Anders og Luna blev afløst af museumsbesøg, hyggespil i en park og uendeligt mange gåture i små yndige gader for de nygifte par. Med andre ord blev programmet punkteret. Det var komplet blottet for puls og spænding, og det var kun minimalt, hvad man så til den seneste uges uden sammenligning mest omdiskuterede par i Danmark, Anders og Luna.

- Hold kæft det var kedeligt, lyder dommen fra Ekstra Bladets ene 'Gift ved første blik'-ekspert Eva Lundberg.

Den anden af slagsen, Cecilie Basnov, er helt enig.

- Det var godt nok et langtrukkent afsnit. De vader bare rundt i gaderne. Det er da røvkedeligt at kigge på, siger Cecilie Basnov, der medvirkede i sidste sæsons 'Gift ved første blik'.

'Gift ved første blik'-Cecilie: - Nej, vi havde ikke sex

Eva Lundberg og Cecilie Basnov savner især flere samtaler og mere drama i programmet.

- Der er først til sidst, hvor de teaser for næste afsnit og Anders truer med at lukke op for godteposen og være ærlige, at det bliver lidt spændende. Så tænker man, om han har været fuld af løgn indtil nu, siger Eva Lundberg.

Raser over Anders: - Ja, jeg kaldte dig idiot!

Cecilie Basnov mener dog, at der var et enkelt lyspunkt i programmet.

- Det var godt at se, at Frederik kommer ind i kampen og får arrangeret en dag. Det var dejligt at se. Men jeg ville gerne have set noget mere til Luna. Jeg kan godt forestille mig, hvordan hun har det. Ud fra min erfaring med programmet, kan jeg sagtens forestille mig, at hun har sagt meget mere. De har bare ikke taget det med i klipningen. Så lige som sidste år er det nogle dårlige minutter, de har valgt at tage med. Der skete så meget mellem Ronnie og mig, som seerne ikke så, siger hun.

'Gift ved første blik'-Anders har gjort det før

Hvem klarer sig - og hvem gør ikke?

Eva Lundberg og Cecilie Basnov har nu set fem afsnit af 'Gift ved første blik', og de har en fornemmelse af, hvilke par der klarer sig - og hvem der absolut ikke gør. Se deres vurdering her:

Christina og Michael

Cecilies dom:



Cecilies dom:

Evas dom:

Luna og Anders



Cecilies dom:



Evas dom:

Maja og Frederik

Cecilies dom:



Evas dom:

Anja og Dennis

Cecilies dom:



Evas dom: