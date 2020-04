Søgte kærlighed på TV2: Sådan går det i dag

Sønderjyderne Calle, Søren Ole, Thomas og Henrik fandt alle en sød pige i datingprogrammet 'Kærlighed hvor kragerne vender'. Men er de stadig forelskede her et halvt år efter optagelserne?

Succesraten var høj, da TV2-programmet 'Kærlighed hvor kragerne vender' onsdag aften sluttede.

Fire ud af de fire sønderjyske kærlighedssøgende fyre, som gennem otte afsnit har været programmets omdrejningspunkt, sad med en pige ved deres side. Det er ret unikt for et datingprogram.

Koncepter som 'Landmand søger kærlighed' og 'Gift ved første blik' byder oftest på flere forliste romancer end potentielle par, når regnskabet skal gøres op i sidste afsnit. Men for Calle, Søren Ole, Thomas og Henrik var sagen en anden. De havde alle fundet en sød pige, som også var interesseret i dem.

De fire sønderjyske fyre er blevet rigtig gode venner. Men er de singler eller afsat? Foto: Ander Brohus/TV2

Det er mere end et halvt år siden, programmets sidste afsnit blev optaget. Læs her, hvordan det er gået med de fire forelskede par

Søren Ole og Cecilie: Vi hyggede os efter programmet

- Lige efter programmet hyggede vi os ret meget sammen, siger Søren Ole fra Frifeldt og tager en lang pause.

- Og det gør vi stadig, griner han glad.

Søren Ole og Cecilie har netop fejret, at de har været kærester i et halvt år, og han nyder hvert et øjeblik med Cecilie, der stadig bor i Aarhus og altså ikke er flyttet til Sønderjylland.

- Vi er jo bare et helt almindeligt par, og jeg ved ikke, hvor mange andre, der er flyttet sammen efter seks måneder. Hun er ved at gøre sin uddannelse som ergoterapeut færdig, så ser vi, hvad der sker, siger Søren Ole til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at han har besøgt Cecilie en del i Aarhus, hvor parret faktisk har været mere end i Sønderjylland. Her har de brugt tid på at lære hinanden rigtigt at kende.

Hemmelige kærester

- En af vores store udfordringer har været, at vi har skullet holde 'os' hemmeligt. Vi har ikke kunnet gå i biografen eller til koncerter, fordi vores forhold på grund af programmet helst skulle holdes hemmeligt. Det har været svært, for det er jo sådan noget, man har lyst til at lave sammen, når man er forelsket. Men så kom corona, og så har det ligesom givet sig selv, siger han.

At han skulle finde ægte kærlighed for rullende kameraer, havde Søren Ole aldrig troet.

- Jeg havde selvfølgelig håbet, men helt ærligt, hvad er chancen. Det sker måske, at én ud af 20 finder en, de kan lide i et datingprogram, og så slutter det alligevel efter en uge. Men ikke for Cecilie og mig. Jeg er stadig meget meget lykkelig, siger han glad.

- Det er jo først her efter programmet, at vi har lært hinanden at kende. Under optagelserne gik alting så hurtigt. Foto: Lasse Haynes Jensen/TV 2

Thomas og Laura: - Det er da noget af en omvæltning

36-årige Thomas fra Kiskelund havde hus og værelser klar til både kone og børn, da han meldte sig til 'Kærlighed hvor kragerne vender'. Og der er da også blevet fyldt lidt op i huset, siden tv-holdet forlod ærke-sønderjyden.

- Laura og jeg ses hver dag, siger han og afslører på sin egen finurlige måde, at Laura fra Randers er flyttet ind hos ham.

- Det er ret nyt, at hun sådan et flyttet helt ind, men hun har været her stort set hele tiden det seneste halve år, siger han glad.

Laura er knapt 11 år yngre end Thomas, men det er ikke noget, parret mærker i hverdagen, siger han.

- Men det er da noget af en omvæltning for sådan en ungkarl som mig, at der er flyttet en kvinde ind. Hun fylder huset med blomster og nips. Det er måske lige overkanten, griner han.

Kompromis

- Bare fordi der er en væg, behøver man jo ikke at bore huller i den og hænge billeder op. Men det er sådan nogle kompromisser, vi er ved at lære at indgå, siger Thomas.

Mens han arbejdet som entreprenør, er Laura i gang med at uddanne sig til handelsøkonom, og hun har fundet en praktikplads i Sønderjylland.

- Så det går rigtig godt, og hun forstår da også det meste af det, jeg siger. Men jeg kan altså godt hægte hende af, hvis jeg sådan rigtig taler sønderjysk, griner Thomas.

- Jeg er faktisk lidt overrasket over, at man kan finde kærligheden i et tv-program. Kemien skal jo være der - og det er den, siger Thomas. Foto: Lasse Haynes Jensen/TV 2

Calle og Sabrina: - Hun er en mega sød pige

35-årige Calle fra Christiansfeld nusser om sin store kærlighed, mens han taler med Ekstra Bladet om, hvordan det står til med kærligheden.

- Vi er lidt tilbage ved udgangspunktet. Lige nu hygger jeg mig med Freja, der er min båd og min store kærlighed, siger han.

Calle fortæller, at forholdet mellem ham og Sabrina er ebbet ud, men de gav det en reel chance.

- Vi var sammen i en måneds tid. Hun er en mega sød pige, men vi blev enige om, at vi er for forskellige. Der er ikke sket noget dårligt mellem os, men forskellen på os er bare for stor, siger Calle.

Fed oplevelse

Han lyder glad - og det er han også, siger han.

- Jeg er så glad for, at jeg har været med. Det har været en rigtig fed oplevelse, hvor jeg har lært rigtig meget om mig selv. Jeg er blevet tvunget til at tænke over og tage stilling til ting, som jeg ikke har spekuleret over før. Det har været sundt for mig, siger Calle.

Sønderjyden fortæller, at han og Sabrina stadig har kontakt med hinanden. De ses ikke, men skriver lidt sammen som gode venner.

- Den her oplevelse, vi har fået, vil vi altid have sammen, siger han.

Kærligheden mellem Sabrina og Calle holdt ikke. Foto: Lasse Haynes Jensen/TV 2

Henrik og Anika: Vi er stadig sammen

26-årige Henrik fra Brøns valgte i 'Kærlighed hvor kragerne vender' at gå videre med Anika - også selvom hun ikke lavede de bedste frikadeller.

Og noget tyder på, at han gjorde klogt i den beslutning.

Henrik og Anika er stadig sammen og har det godt, lyder meldingen fra Henrik.

Han har desværre ikke haft mulighed for at tale med Ekstra Bladet, men han har jo også sin højt elskede græsplæne, der skal passes og plejes.