Sønderjyske søstre får deres livs chok

Jessica og Julie havde ikke regnet den ud, at de skulle være nye deltagere i 'Ex on the Beach'. Her venter en fyr, de begge har et godt øje til

De tror, at de skal være med i et spritnyt program 'Tropical dating'.

Det skal de ikke. De to sprøde søstre, Jessica og Julie fra Sønderjylland, er mod deres viden blevet sendt til Mauritius for at deltage i 'Ex on the Beach', og det behager ikke umiddelbart de unge damer.

- Ej, seriøst? Kommer ens eks-kærester så ind eller hvad? Nej nej nej nej, det har jeg set i fjernsynet. Mener du det?, udbryder de.

- Jeg ryster helt.

Det kom som et chok for søstrene, at deres fælles flirt ventede på dem. Foto: Discovery/Dplay

Fælles flirt

'Ex on the Beach' går i al sin enkelthed ud på, at man placerer en masse unge, lækre mennesker i en villa på Mauritius og lader dem feste. For at give det hele lidt krydderi lader man eks-kærester til villaens beboere tjekke ind.

Både Jessica og Julie har, selv om de er søstre, begge en fortid med deltageren Kevin, og da de hører, at det er ham, som venter dem i villaen, får de et chok.

Se deres reaktion på at de skal nyde Mauritius sammen med fælles-flirten i videoen herover.

'Ex on the Beach' vises mandag til torsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten Dplay.