Sofie Linde afslører 'X Factor'-fremtid

- Vi er tilbage med 'X Factor' næste år, sagde Sofie Linde, da hun fredag aften takkede af for endnu en sæson som frontkvinde for talentshowet.

Og med 'vi' mente hun vi!

Den 29-årige tv-vært har nemlig taget stilling til, om hun har lyst til at fortsætte med at stå i spidsen for programmet på TV2. Det blev et klart 'ja' fra Linde.

- Jeg elsker at lave 'X Factor', sagde Sofie Linde til den fremmødte presse om sin beslutning.

Her fortalte hun, at det er det håndværksmæssige i konceptet, der tiltaler hende. Auditions, klippene og ikke mindst rækken af live-shows gør arbejdet alsidigt og afvekslende.

- Jeg prøver en masse forskellige ting ved det at være vært på 'X Factor', forklarede hun.

Sofie Linde gjorde sig bemærket i en gul sag fredag aften, som mange seere mente skyldtes, at påsken nærmer sig. Foto: Ritzau Scanpix

Dommerne tøver

Mens Sofie Linde er frisk på at være vært på showet for femte gang, så tøvede dommerne fredag aften med at tage stilling til deres fremtid i programmet.

- Ingen kommentarer, lød det fra Ankerstjerne til spørgsmålet om, hvorvidt han havde mod på en sæson mere i den varme dommer-stol.

Sofie Linde stjal en pæn del af rampelyset under finalen, hvor hun både twerkede, sang duet med Malte Ebert - tidligere kendt som Gulddreng - og slængede sig i en nærmest påmalet, pink catsuit.

- Det var bare sjovt at lege med på deltagernes præmisser, sagde tv-værten, der ikke var bange for, at hun havde været for meget i fokus.

- Det var vist meget klart, hvem der var hovedpersoner, sagde hun.

Tilmeldingen til ' X Factor' 2020 er allerede nu åben.

