Sofie Linde forklarer koks: Min fejl

Ups Sofie Linde.

Den populære og yderst rutinerede værtinde på 'X Factor' jokkede i spinaten fredag aften, da Ankerstjerne skulle præsentere sin solist. Her spurgte han, hvem den næste i rækken var, og hun forklarede fra scenen, at det var ham med guitaren.

Det fik Ankerstjerne til at holde en lang salgstale for Benjamin Rosenbohm, men det var Patrick Smidt, der stod klar til at skulle på scenen, så forvirringen var total, hvilket seerne hjemme i stuerne kunne bevidne.

Sofie Linde fik røde ører, da fejlen gik op for hende. Foto: Mogens Flindt

Farvel til 'X Factor': Her er hendes reaktion

Og det var en lettere flov Sofie Linde, der mødte Ekstra Bladet efter programmet.

- Det er jo eksemplet på miskommunikation, lød det fra værtinden, der fortsatte.

- Jeg kunne også have sagt, at han starter med P og kommer fra Lolland, men det første, der kom til mig, var 'guitar', for når du ser Patrick på gangene, så spiller han altid guitar, og han har altid ild i sig. Jeg havde ikke nået at tænke de tre skridt videre, at han faktisk ikke havde nogen guitar med på scenen (fredag aften, red.), og at Benjamin havde super-meget guitar. Så det var min skyld.

Som et plaster på såret fik Lars Ankerstjerne efterfølgende lov at komme op på scenen og præsentere Patrick Smith som næste artist. Foto: Mogens Flindt

Den ærgerlige svipser var dog ikke noget, der kunne tage humøret fra Sofie Linde.

- Sådan er det, når man laver live-tv. Der er denne her energi af, at noget kan gå galt, og nogle gange går det galt. I dag (i går, red.) gik det galt mellem mig og Anker, men jeg synes, han fik lavet en flot præsentation af Benjamin, og jeg synes, han fik lavet en flot præsentation af Patrick, og det var Patrick, der gik på scenen, så vi klarede den.

Se også: Det bedste i 12 år?

Ifølge Sofie Linde er alternativet til en svipser i ny og næ meget værre.

- Vi kunne også have forudproduceret programmet for fire måneder siden. Så ville det være fejlfrit, og så tror jeg, at al luften ville gå af ballonen, forklarede hun.