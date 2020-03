Sofie Linde hyldet for menstruations-ups

Det vakte smil og store grin, da vært Sofie Linde under fredagens 'X Factor' noget overraskende fik emnet drejet over på hendes egen menstruation.

Det skete, da hun skulle præsentere de tre dommere og fik drejet snakken over på, at hun var klar til at tage kampen op mod Blachmans kommentarer, fordi hun var på 'andendagen af hendes menstruation'.

Den kommentar har siden fået en lang række seere til at hylde Sofie Linde på de sociale medier.

'Jeg har menstruation på andendagen. Tak, Sofie Linde, for at bryde tabuer', skriver en kvinde på Twitter.

'Sofie Linde er så pissesej', skriver en anden.

'Synes lige, at vi på falderebet skal huske at hylde aftenens helt store præstation: Sofie Linde har gennemført en helaftensudsendelse iført en hvid kjole med menstruation på andendagen', skriver en tredje.

Humøret var højt fredag aften, selvom studiet var helt tømt for publikum. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ikke meningen

Da Ekstra Bladet fangede Sofie Linde efter fredagens liveshow, var hun et stort grin, da snakken faldt på, hvorfor hun pludselig havde valgt at tale om menstruation midt på scenen.

- Jeg ved ikke, hvad der foregår. I blev lukket ind i min cyklus, og det kan også et eller andet, sagde hun med et grin og understregede, at det ikke var noget, hun havde planlagt at sige.

- Det var ikke planlagt. Det røg ud fra højre.

