Sofie Linde i kæmpe brøler for åben skærm

Det gik langt fra efter planen, da 'X Factor'-værtinden Sofie Linde skulle overrække en pris sammen med den norske 'Skam'-stjerne Ulrikke Falch under Zulu Awards 2020, som blev afholdt i torsdags.

Midt på scenen glemte Sofie Linde nemlig pludselig den norske skuespillerindes navn, og hun kom derfor til at kalde hende Frederikke i stedet for Ulrikke for rullende kameraer.

Øjeblikket har de seneste dage fået stor opmærksomhed på de sociale medier, hvor flere har moret sig over episoden.

Da Ekstra Bladet tirsdag mødte Sofie Linde i forbindelse med pressemøde på 'X Factor', fortalte hun mere om det uheldige øjeblik.

- Jeg siger Frederikke. Det var da totalt en fejl. Hun hedder jo Ulrikke. Jeg havde hængt med hende hele dagen. Men heldigvis kaldte jeg hende ikke for Flemming. Det var altid noget, sagde Sofie Linde med et grin.

Sofie Linde til pressemøde på 'X Factor' i forbindelse med de kommende liveshows. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Sjovt og skægt

Sofie Linde tog dog hele episoden med et stort smil.

- Det er for fanden en fejl. Hvis folk kan trippe over det, så lad dem det, sagde hun med et grin.

- Det er jo bare sjovt. Det er for skæg, og det var bare en fejl. Jeg tager det med et smil, sagde hun videre.

Faktisk bemærkede Sofie Linde ikke selv sin fejl, før hun så Zulu Awards i fjernsynet søndag aften.

- Jeg bemærkede det ikke en gang selv, men jeg kunne jo så godt se, da jeg så det i fjernsynet, at jeg sgu da sagde Frederikke. Det hedder hun da ikke. Men sådan er det at være menneske, lød det fra 30-årige Linde.

- Lige pludselig var der en, der skrev til mig, at folk gik amok over, at jeg kaldte hende Frederikke. Frederikke er ikke så langt væk fra Ulrikke? Men det er selvfølgelig kikset, for vi havde været sammen hele dagen og hygget os ret meget, og jeg ved, at hun hedder Ulrikke. Men sådan er det, sagde hun videre.

