Sofie Linde om mor-rollen: Det er super 'noieren'

Man skal huske at nyde tiden, inden ens barn lærer at kravle

Hjemmet er efterhånden børnesikret, og de værste dødsfælder er elimineret.

Sådan lyder det fra Sofie Linde, der i februar blev mor for første gang, da datteren Trine kom til verden.

Trine har DR-værten Joakim Ingversen som far, og han kunne sammen med Sofie Linde nyde nogle rolige første måneder, indtil Trine lærte at kravle. Det har givet udfordringer.

- Hun kravler, og det er super noieren, for så kan hun rive ting ned og komme til skade, fortæller Sofie Linde, der tilføjer med et smil.

- Hun stiller sig op ad ting lidt for tidligt. Jeg savner de dage, hvor man bare kunne lægge dem, og så legede de med noget.

Sofie Linde med de to nye dommere i programmet Ankerstjerne og Oh Land. Foto: Mogens Flindt

Samme program

Sofie Linde er netop nu godt i gang med optagelserne til den nye sæson af 'X Factor', der for første gang skal vises på TV 2. Formatet er det samme - bortset fra at man nu også kan stille op som band.

- Det er nye mure, men programmet er heldigvis det samme, konstaterer Sofie Linde.

Hun fortæller, at man ikke har kunnet mærke på programmets popularitet, at det nu er konkurrenten TV 2, der har overtaget.

- Jeg tror, at det store skifte er lidt større for tv-kanalerne selv, end det er for befolkningen. Det er jo bare 'skal jeg trykke på 1 eller 3 på fjernbetjeningen', siger Sofie Linde.

Hun sagde sit job hos Danmarks Radio op for at blive freelancer og dermed kunne hun fortsætte med at lave 'X Factor'. Og står det til Sofie Linde, så fortsætter hun som vært i mange år endnu.

- Jeg elsker at lave 'X Factor'. Jeg kunne lave det, til jeg bliver pensioneret, men bare rolig. Der skal nok komme en anden på et tidspunkt og tage over, siger hun med et grin.