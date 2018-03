Sofie Lindes stylist står frem: Sådan har vi det med kritikken

Mere eller mindre hver fredag bliver 'X Factor'-værten Sofie Linde drillet for sit tøjvalg på Twitter, og ifølge hendes stylist er de begge vilde med det

Uge efter uge kører møllen.

Sofie Linde træder op på scenen i 'X Factor', og Twitter gløder. På det sociale medie er hun eksempelvis blevet sammenlignet med My little pony, og så sent som i fredags blev hendes kjole sammenlignet med en pyjamas.

Men det gør ikke noget, fortæller Lindes stylist Jon Elster. Faktisk elsker både han og Sofie Linde det.

- Vi elsker, når folk tager stilling. Det er jo mega privilegeret at have et job, som så mange mennesker har en holdning til, forklarer han.

Nogle gange sidder han og Sofie Linde endda og grubler over, hvad folk mon kan finde på at skrive og sige.

