Som 'Paradise' på steroider: Så vildt er nyt dansk realityprogram

Der bliver gået til den i tv-programmet 'Ex on the Beach' - se bare her

I Storbritannien har 'Ex on the Beach' kørt sin sejrsgang igennem ni sæsoner.

Og nu kommer den danske version.

I aften klokken 22 er der premiere på 'Ex on the Beach' med dansk fortegn, og der er lagt i ovnen til et program, der får 'Paradise Hotel' til at fremstå som en skoleudflugt med 4.A en tirsdag formiddag.

Programmets otte deltagere har taget turen til Mauritius for at dele spyt og kropsvæsker, og der bliver ikke holdt igen.

I videoen herover kan du eksklusivt se små fem minutter af aftenens afsnit, der byder på både bodytequila og et heftigt skænderi i poolen om steroider og silikone.

Du kan også læse meget mere om programmet og dets deltagere herunder:

