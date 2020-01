Spontan afvisning i 'Løvens Hule': - Det var crazy

Trine Hansen imponerede løverne, da hun torsdag aften medvirkede i 'Løvens Hule' med virksomheden Party in a Box, som hun søgte om 200.000 kroner for ti procents ejerskab af.

Hende pitch gik godt, og hele oplevelsen var noget helt andet, end hun havde forventet, inden hun trådte ind foran de fem investeringsparate iværksættere. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det var crazy at være med. Jeg havde en forventning om, at jeg virkelig skulle give den gas for at pitche min idé ind. Jeg har jo ikke haft en crazy omsætning, så jeg havde en forventning om, at det var mig, der virkelig skulle overtale dem til det, siger hun.

Sådan skulle det dog ikke gå. Da hun var færdig med sin pitch og havde besvaret løvernes spørgsmål, startede der en kamp om at få lov til at investere i virksomheden.

Afviste rekordbud i 'Løvens Hule': Så gik det helt amok

Trine imponerede både løverne med sin forretningsidé og hende velforberedte pitch. Foto: DR/Per Arnesen

Jacob Risgaard og Christian Arnstedt gik sammen og tilbød 700.000 kroner for 49 procent af firmaet, mens Mia Wagner bød 400.000 kroner for 25 procent. Jan Lehrmann ville give det, Trine bad om, men han håbede, at hun ville kombinere hans bud med en af de andre løvers.

- Så jeg følte lidt, at det var det helt modsatte, fordi der var så mange, der gerne ville investere. Det var en ret vild oplevelse, når man havde forventet noget helt andet, siger Trine.

Spontan afvisning

Trine lagde ikke skjul på, at hun havde håbet på Mia eller Jacob, inden hun stillede sig ind foran løverne.

- Det var simpelthen skræmmende

Derfor tilbød hun dem at gå sammen om en investering i virksomheden, men forhandlinger nåede knap at komme i gang, før hun igen tog ordet og accepterede Mias oprindelige tilbud - en beslutning, der umiddelbart virkede noget spontan.

- Jeg var gået derind med en beslutning om, at jeg maksimalt ville afgive 25 procent. Mia sagde, at hun minimum ville have 20 procent, og jeg kunne jo regne ud, at Jacob ikke ville gå med for fem, siger hun og fortsætter:

- Derfor synes jeg klart, at Mias bud var det bedste, og det gav den højeste værdiansættelse - udover Jans, men jeg synes ikke, at han som person passede på det, jeg ledte efter.

Derfor prøvede hun i første omgang at spille Jacob og Mia ud mod hinanden, men da det ikke lykkedes, tog hun en hurtig beslutning.

- Jeg ville se, om jeg kunne få noget bedre ud af Jacob og Mia, men det kunne jeg ikke. De ville komme op på næsten 50 procent lige meget hvad, og det ville jeg ikke. Hvis de havde tilbudt 15 procent hver, så var jeg nok gået på kompromis og havde accepteret det.

Afviste vildt rekordbud i 'Løvens Hule': - Det var meget simpelt

Mia og Trine skal nu i gang med at udvikle Party in a Box. Foto: DR/Per Arnesen

Programmet er optaget i oktober, men de seneste måneder har ikke fået Trine til at fortryde sin beslutning - tværtimod.

- Mia gav det bedste bud, og jeg kunne godt lide Mias stil. Jeg føler lidt, at jeg kan spejle mig selv i hende. Både Jesper og Jan (Jesper Buch og Jan Lehrmann, red.) sagde også i programmet, at Mia var det rigtige valg. Det lyttede jeg selvfølgelig også til, for de kender hende og forretningen bedre, end jeg gør.

- Så alt gik bare op i en højere enhed. Det var bare det klart mest rigtige valg, slår Trine fast.

Hun har holdt indledende møder med Mia og løvens virksomhed, og de to parter har set hinanden lidt an siden optagelserne.

Men nu skal arbejdet for alvor i gang, så Party in a Box kan udvikle sig. Det ser Mia frem til.

- Det bliver også rart, at jeg kan fortælle, at jeg har været med, og hvordan det gik. Jeg har virkelig været nødt til at passe på med, hvad jeg lagde ud på det sociale medier, og når folk spurgte ind til, hvorfor jeg var en tur i Viborg, kunne jeg jo ikke sige sandheden. Det glæder jeg mig til nu, griner hun.

Se også: Kærligheden brast: DR-profil er blevet single