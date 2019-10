Star Wars-film: Afdød er med i ny trailer

Natten til tirsdag udkom den officielle trailer til Star Wars: The Rise of Skywalker. Den blev publiceret i halvlegen til Monday Night Football, hvor New England Patriots 'lammetævede' New York Jets.

Den nye Star Wars film er den 9. og sidste film i den meget elskede Star Wars-saga. Den første film, Star Wars: A New Hope, blev offentliggjort i 1977, hvor Carrie Fisher som prinsesse Leia og Mark Hamill som Luke Skywalker var stjernerne.

I en galakse ikke så langt borte: Så vild er ny Star Wars-temapark

Afdød stjerne er med

Selvom det er 42 år siden, og Carrie Fisher afgik ved døden i 2016, er de stadig med i den sidste film for at sætte et sidste punktum.

Traileren blev i øvrigt udgivet i forbindelse med, hvad der ville have været Carrie Fishers 63 års fødselsdag.

Traileren slutter derfor meget passende med teksten: 'The saga will end. The story lives forever' - eller: Sagaen slutter. Historien lever for evigt.

Mange fans venter nu i spænding til den 20. december, hvor Star Wars: The Rise of Skywalker får verdenspremiere.

Den nye Star Wars-film er skrevet og produceret af JJ Abrams. Og han får hjælp af Chris Terrio, der vandt en Oscar for at skrive manuskriptet til filmen Argo.

