'Star Wars'-stjerne raser over Facebook

Selvom den seneste 'Star Wars'-film, 'The Rise of Skywalker', i skrivende stund har hevet godt 6,5 milliarder kroner op af lommerne på verdens biografgængere, er seriens ubetinget største stjerne, Mark Hamill alias Luke Skywalker, ikke helt oppe i skyerne for tiden.

I et opslag på Twitter raser den 68-årige skuespiller over tech-giganten Facebook, som han beskylder for at lægge mere vægt på profit end sandhed.

'Jeg er så skuffet over, at Mark Zuckerberg (grundlægger og øverste chef for Facebook, red.) sætter profit over sandhed, og jeg har derfor valgt at slette min Facebook-profil', skriver Mark Hamill blandet andet og gør det dermed klart, at han ikke længere vil være at finde på det sociale medie.

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big "Who Cares?" for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits > https://t.co/seb2eJMTo6 — Mark Hamill (@HamillHimself) 12. januar 2020

Den sidste 'Star Wars': Her er dommen

Politisk motiveret

Mark Hamills frustration skyldes Facebooks beslutning om at tillade politiske reklamer, der indeholder opspind eller direkte løgne.

Facebook mener ikke, at det skal være op til private virksomheder at vælge og vrage mellem de politiske budskaber, de fremviser. Derfor vil de ikke gå ind og pille ved reklamer, der kan være på kant med sandheden. En holdning, som virksomheden forsvarede i et længere opslag sidste uge.

'Grundet manglende regler er Facebook og andre virksomheder tvunget til at lave deres egen politik på området. Vi har baseret vores på det princip, at folk skal have muligheden for at høre fra de mennesker, som ønsker at lede dem, og hvad de udtaler bør granskes og debatteres i offentligheden,' skriver Facebook-chefen Rob Leathern blandt andet.

Flere andre amerikanske teknologi-virksomheder går dog den anden vej for tiden. Senest har Google eksempelvis valgt at begrænse mulighederne for at målrette politiske reklamer på deres platforme.

Mark Hamill er desuden langtfra den eneste kendis, der har valgt at rykke teltpælene op og flygte fra Facebook. Sangeren Cher, skuespilleren Jim Carrey og komikeren Will Ferrell har også alle slettet deres profiler.

