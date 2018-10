Stefan måtte pakke kufferten: - Det var ikke en afvisning

Stefan Valentin Larsen måtte i aftenens afsnit af 'Gift ved første blik' pakke kufferten, fordi hans tv-frue, Vanessa Flensborg, trængte til en pause.

- Det var en besked, jeg lige skulle sluge, erkender Stefan Valentin Larsen, der igen og igen har efterlyst, at hans kone ville lukke sig lidt mere op og fortælle, hvad hun føler.

- Det gjorde hun så der. Det var bare ikke det, jeg havde håbet, at hun ville sige. Men det var ok. Det var ikke en afvisning, og hun fik virkelig fornyet energi, efter vi havde holdt weekend hver for sig, siger han.

Se også: 'Gift ved første blik' Eva afslører: Det fejler jeg

Parret valgte, at hendes lejlighed i Esbjerg skulle være deres første fælles hjem. Det betød, at Vanessa havde travlt med sit arbejde og sine gøremål, mens han sad tilbage og havde masser af tid til at holde pause og tænke over deres forhold.

- Havde du ikke et job at passe under optagelserne?

- Ikke rigtigt. I Odense havde jeg masser af vikarjobs, men i Esbjerg var jeg arbejdsløs. Jeg havde selvfølgelig mulighed for at tage vikarjobs der også, men fordi vi havde planlagt at bo lidt begge steder, gjorde jeg det ikke, siger han.

Det er vikarjobs i daginstitutioner, Stefan Valentin Larsen har. Han er nemlig vild med at passe børn og har gjort det, siden han gik ud af skolen i 9. klasse.

- Jeg startede i en SFO, hvor jeg passede de mindre børn i tre år, siger 'Gift ved første blik'-deltageren, der siden har uddannet sig som pædagogisk assistent. Men om et par måneder tager han skridtet fuldt ud og starter på pædagogseminariet.

Se også: 'Gift ved første blik'-deltager ramt af blodpropper

- Jeg har fået en masse viden ved at være ude at arbejde, og jeg tror på, at man lærer mere af det end af at læse i en bog, siger Stefan Valentin Larsen, der med egne ord indtil nu har haft for meget krudt i røven til at studere. Men nu skal det være.

- Så der er udsigt til tre et halvt år på SU. Den bliver ikke sjov, siger 27-årige Stefan Valentin Larsen, der en dag også meget gerne vil have sine egne børn.

- Det er den helt store drøm, siger han.

Om det bliver Vanessa Flensborg, der skal føde dem til ham, vil kun fremtiden vise. DR sender næste afsnit af 'Gift ved første blik' på onsdag.

'Gift ved første blik'-Cecilie: - Nej, vi havde ikke sex