Stefan misforstået af Vanessa: Det er noget jeg døjer med

Det er ikke let at læse, hvilket humør den nygifte odenseaner er i

Stefan Valentin Larsen er blevet kendt som manden med ét udtryk. Det er en svært at gennemskue om han er glad, ligeglad eller mut, når han uge efter uge toner frem på skærmen som ægtemand til Vanessa Flensborg i 'Gift ved første blik'.

- Det er noget, jeg døjer med. Folk har svært ved at se, når jeg smiler. Det ved jeg godt, siger Stefan Valentin Larsen til Ekstra Bladet.

I det kærlighedseksperiment, han netop nu er en del af, er det måske vigtigere end nogensinde, at hans partner kan gennemskue, hvordan han har det.

- Eksempelvis til vielsen følte jeg, at jeg smilede over hele hovedet. Jeg var virkelig glad, da jeg så Vanessa. Men når jeg så ser mig selv på skærmen, kan jeg godt se, at jeg ikke ser så glad og smilende ud, erkender han.

Stefan Valentin Larsen har flere gange i 'Gift ved første blik' sagt, at hans tv-kone ikke spørger nok ind til ham. Men netop hans humør spurgte hun faktisk ret hurtigt til. Det klip er bare ikke kommet med.

- Allerede tidligt på bryllupsrejsen sagde Vanessa, at hun havde svært ved at læse mig, men jeg fornemmer, at hun er blevet bedre til det, efter vi talte om det, siger Stefan Valentin Larsen, der fortæller, at parret griner meget sammen. Men heller ikke de scener har fundet vej til skærmen - endnu i hvert fald.

- Det er let at fake et smil, men man kan ikke rigtigt snyde med et godt humør. Og det kan godt være, at jeg ikke smiler hele tiden, men til gengæld er jeg glad, forsikrer han.

- Og jeg har altså andet end ét humør og ét udtryk, smågriner Stefan Valentin Larsen.

- Men når du er så bevidst om det, er det så noget du arbejder på - at smile ekstra bredt?

- Nej, egentlig ikke. Dem, jeg kender, kan godt se, om jeg smiler indeni, siger han.

Det er i aften klokken 20, at DR sender 'Gift ved første blik' med blandt andre Vanessa og Stefan - og måske et lille smil.