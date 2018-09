Stem, stem, stem! Hvem skal nappe statuetten?

Om præcis en uge skal Ekstra Bladets radiopris, Den Gyldne Mikrofon, uddeles til Danmarks bedste radioværter.

Det sker ved den store branche-fest Prix Radio i København, hvor stemmerne fra din radio er samlet.

Siden i mandags har vi her på ekstrabladet.dk offentliggjort de i alt ti nominerede til Den Gyldne Mikrofon, der uddeles for 12. gang.

I år er der som noget nyt hele to af de gyldne statuetter på højkant. Én til den bedste radiovært, der når ud til hele nationen, og én til den bedste lokale eller regionale vært.

Nu er det endelig tid til at STEMME!

Hvem er årets bedste radiovært/radioværter, der kan høres i hele landet? Dennis Ravn, Mai-Britt Vingsøe og Signe Krarup fra 'Go'Nova', Nova Kirsten Birgit fra 'Den korte radioavis', Radio 24/Syv Ditte Okman fra 'Det vi taler om', Radio 24/Syv Dennis Johannesson fra 'Hit med historien', P4 Anders Aagaard fra 'Morgenshowet med Anders Aagaard, Radio 100 Tak for din besvarelse. Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Hvem er årets bedste radiovært/radioværter, der kan høres lokalt/regionalt? Kirstine Richter og Johnni Gade fra 'Morgenkøterne', ANR Andreas Lynge og Simone Arvad fra 'Go' Morgen Aarhus', Radio go! FM Jakob Lund (Kongemanden), fra 'Kongetimerne', VLR Knud Erik Meyer Ibsen, P4 Nordjylland Freddy Fey fra 'Vækkelsesprædikanterne', Radio Globus Tak for din besvarelse. Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Alle de ti nominerede er blevet bedt om at levere en videohilsen til ekstrabladet.dk, og mange har været pænt kreative i deres charmeoffentiv for at hente stemmer. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på, kan du se videohilsnerne i bunden af denne artikel.

Du kan stemme på din yndlingsvært - eller dine ynglingsværter - frem til og med fredag 28. september kl. 16, og om aftenen bliver spændingen udløst.

Det er som altid Ekstra Bladet læsere, der både nominerer og kårer vinderen. Med andre ord er det en pris, man rigtig gerne vil vinde, hvis man er radiovært.

Hvis du drømmer om at feste med din yndlings-radiovært, har du mulighed for at deltage i konkurrencen om at komme med til prisfesten - en fedt og festlige aften med god mad, et glas vin eller to og så en masse radiopriser, der skal uddeles.

Du kan deltage i konkurrencen her:



