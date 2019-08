Stemt først ud af 'Robinson': - Det blev sindssygt personligt

Allerede første dag i ekspeditionen begyndte Bille Bay at lægge taktik og danne alliancer. Det faldt ikke i god jord hos en række af de andre deltagere, som syntes, det var for tidligt. Derfor blev Bille til sin store overraskelse smidt ud som den første i årets sæson af 'Robinson Ekspeditionen' efter et dramatisk ø-råd.

- Jeg var skuffet over, hvor sindssygt personligt det hele blev. Det kom hurtigt til at handle om, hvem man kunne holde ud at være på en øde ø med, fortæller Bille til Ekstra Bladet.

Han synes, det er surrealistisk at se det hele udspille sig på tv.

- Jeg forstår bedre, hvorfor de valgte at smide mig ud, når jeg sidder og ser det nu. Jeg var her for at spille spillet, og det kan godt have virket meget aggressivt.

- Sagen er bare den, at taktikken var en af de ting, jeg glædede mig allermest til. Det var ikke at sidde på en eller anden øde ø og hygge mig, forklarer han.

Derfor ville Bille ikke ændre på noget, hvis han fik muligheden for det.

'Utilgiveligt'

Selvom Bille ikke fortryder den måde, han spillede spillet på, var der noget andet, der nagede ham ved at ryge ud som den første. Hans ene lillesøster blev nemlig konfirmeret tre dage efter, han tog afsted for at være med i ekspeditionen.

- Jeg gik glip af hendes konfirmation, og så blev jeg stemt ud så tidligt. De følte jeg, var utilgiveligt, og derfor havde jeg det rigtig skidt, fortæller han.

Alligevel fortryder han ikke, at han var med i programmet.

- Jeg fortryder ikke, at jeg var med, for jeg fortryder aldrig noget. Om ikke andet har det gjort mig stærkere, fortæller Bille.