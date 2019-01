Stjal Nem-ID og optog 29 lån i kærestens navn

- Jeg har været inde i hendes mailboks, hvor jeg har slettet de mails, hun har fået fra kreditorer, så hun ikke opdagede, at lånene var oprettet, indrømmer Martin i premiereafsnittet på 22. sæson af 'Luksusfælden', der sendes i aften på TV3.

Parret er i dyb krise, og ikke blot forholdet er sat på en seriøs prøve - der er også en lille datter og kommende baby på vej.

Martin og Anne-Mette står udover deres gæld med afbetaling for en nyindkøbt hund, håndklæder, fjernsyn, playstation og telefoner.

- Når pengene er gået ind, har jeg overført dem til mig selv, siger Martin.

Det er lykkedes Martin gennem tre et halvt år at oprette kviklån for 153.000 kroner i kæresten Anne-Mettes navn. Her har Martin i parrets egen lejlighed i Randers sneget Anne-Mettes Nem-Id op af køkkenskuffen og optaget i alt 29 lån i Anne-Mettes navn.

Det er en form for identitetstyveri og brud på tilliden, som de to økonomiske eksperter Carsten Lindemann og Kenneth Hansen er meget chokerede over.

- Jeg synes, det man får at se i aften, det er slemt, det må jeg sige, fortæller økonomiekspert Carsten Lindemann.

Økonomisk utroskab

Anne-Mette tror, det er sket fem gange, og at Martin fortryder. Det tal, som eksperterne afslører, er langt større, end hvad Anne-Mette frygtede. Og samtidig giver kæresten Martin ikke udtryk for, at han fortryder lånene. Det på trods af, at Anne-Mette nu står registreret i RKI.

Anne-Mette kunne i princippet vælge at melde kæresten Martin til politiet for både identitetstyveri og dokumentfalsk, da hun ikke har godkendt flere end halvdelen af de lån, der er foretaget i hendes navn.

Derfor er afsnittets store spørgsmål blandt andet, om Anne-Mette vælger at give hele den optagede kviklånsgæld på 153.000 kroner til Martin alene, om hun selv betaler den, eller om hun vælger at parret skal splitte gælden.

'Luksusfælden' på TV3 i aften kl. 20.00

