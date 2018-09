Stopper det aldrig? Nu knalder de sateme igen

Man siger, at sex sælger. Hvis det er tilfældet, så giver tv-programmet 'Ex on the Beach' overskud.

Igennem sæsonen har deltagerne givet den gas på lagnerne i et omfang, man aldrig har oplevet før i dansk realityfjernsyn. Og i aften sker det igen.

Mathias er tilbage i villaen, hvor han hurtigt genopliver romancen med Caroline, der ellers har kysset med William i mellemtiden.

- Jeg er helt sikkert liderlig, fordi jeg ikke har fået noget i nat.

Det vil den selvudnævnte alfahan Mathias ikke have siddende på sig, så Caroline får en tur i poolen og en doggystyle i sengen.

Se det hele i klippet over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses mandag til torsdag på Kanal 4 eller på streamingtjenesten Dplay.

Du kan se flere klip fra programmet herunder.