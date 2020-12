Stopper: Går nye veje

Vi kender hende især fra 'Vild med dans', hvor hun sæson efter sæson har lært de kendte nydansere op i alt lige fra slowfox til samba.

Men nu går danseren Asta Björk nye veje i sin karriere, og det betyder også, at dansen bliver lagt på hylden.

- Jeg starter til september næste år, siger hun, da Ekstra Bladet møder hende forud for lørdagens 'Vild med dans'.

- Det har altid været planen (at læse medicin, red.). Jeg tog bare en omvej, der hed dansen, som er lidt noget andet. Men det er det, jeg altid har drømt om. Jeg skulle bare lige finde et tidspunkt at gå i gang, for det er lidt et andet liv, lyder det videre fra Asta Björk.

Kendispar tager stort skridt

Hun fortæller, at det nye studie har haft konsekvenser. Hun har nemlig lagt en stor del af sin dansekarriere på hylden.

- Jeg er stoppet med at danse turneringer. Jeg er stoppet med at danse ved siden af. For det tager meget tid, siger hun og kan endnu ikke sige med sikkerhed, om det også betyder et farvel til 'Vild med dans'.

- Vi må se med 'Vild med dans'. Jeg må se, hvordan jeg kan strukturere det. Nu har jeg et halvt år, inden jeg går i gang, men jeg ved, hvornår jeg skal starte, så jeg kan ligeså godt komme i gang og få kigget på det for at være stræber, når vi går i gang, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, det stadig kan lade sig gøre. Men nu må vi se, hvad der sker.

Asta Björk er dukket op til 'Vild med dans' sammen med 'dansekollegaen Mile Funk. Foto: Mogens Flindt

'Jeg har ikke lyst'

- Bliver det ikke specielt at lægge den del af dansen på hylden?

- Jeg føler, det er noget, der har været på vej i noget tid for mig, for når man når til den alder, hvor jeg er, så er det jo enten eller. Enten er det den vej, du kører, og så giver du slip på alt andet. Men jeg ville bare noget andet. Det der med at træne seks timer om dagen var ikke mig mere. Jeg har ikke lyst til det, siger 22- årige Asta Björk.

Raser over TV2: - Det giver ingen mening

Hun ved endnu ikke, hvilken vej hun vil gå med sit medicinstudie, men glæder sig til at komme i gang.

- Jeg har ikke et drømmespeciale endnu, men jeg har et håb om, at jeg forelsker mig i noget. Der er jo mange år, før man er færdig, siger hun med et smil og understreger, at hun er lidt af en perfektionist og derfor planlægger at lægge meget tid i studiet.

Du kan følge Ekstra Bladets livedækning af aftenens 'Vild med dans' lige her: