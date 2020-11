Stopper som TV2-boss

Når Mikkel Hertz 1. december vender tilbage som nyhedsdirektør på TV2 efter sin sygeorlov bliver det kun for en stund.

Han har efter sin sygdom og efter aftale med administerende direktør Anne Stig besluttet at stoppe på direktørposten, men han fortsætter i jobbet, indtil en ny direktør er fundet.

Herefter vil Mikkel Hertz efter nærmere aftale med indholdsdirektør Lotte Lindegaard og den kommende nyhedsdirektør overgå til en anden funktion som journalistisk chef.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Nyhedsdirektør Mikkel Hertz har været på TV2 i næsten 20 år, og siden 2015 har han været stationens nyhedsdirektør.



- TV2 står foran en femårig strategiperiode, hvor vores digitale potentiale skal udfoldes. TV2 PLAY skal vokse markant, og også på Nyhederne venter der en kæmpestor udviklingsopgave. Herudover står vi – i TV2-koncernen i almindelighed og i Nyhederne i særdeleshed – foran en længerevarende kulturudvikling, hvor normerne for samarbejde skal gentænkes. Det er spændende og nødvendige projekter, som nye kræfter i toppen af Nyhederne bør stå i spidsen for, mens jeg selv vil bidrage fra en ny position, siger Mikkel Hertz i den forbindelse.

Tilbage i oktober blev 61-årige Mikkel Hertz ramt af to blodpropper i hjertet, da han befandt sig i sit hjem. Han blev straks hastet til hospitalet, hvor han blev opereret. I dag har han det bedre, oplyser han.



- Jeg føler, at jeg er ved at være helt ovenpå igen efter behandling for to blodpropper i hjertet. Men det forløb har naturligvis givet anledning til en del personlige overvejelser – herunder også et ønske om arbejdsmæssigt ind imellem at kunne lette foden lidt fra speederen. Derfor er jeg rigtigt glad for den aftale, vi sammen har lavet, for jeg holder umådeligt meget af TV2 som arbejdsplads, siger han.

Mikkel Hertz skal ikke længere være nyhedsdirektør på TV2. Foto: Anthon Unger

Vil finde afløser

Administrerende direktør hos TV2, Anne Engdal Stig Christensen, går nu i gang med at finde afløseren for Mikkel Hertz, og takker i den forbindelse den snart forhenværende nyhedsdirektør for hans indsats.



- Jeg har haft et meget tæt og super godt samarbejde med Mikkel i mange år, og han har været den sikre hånd i mange journalistiske spørgsmål gennem tiden. Derfor er det vigtigt for mig, at Mikkel fortsætter på TV2 i en rolle, hvor han stadig kan være med til udvikle vores journalistik og værne om vores troværdighed, for han er en af de dygtigste i Danmark på sit felt. Jeg vil gerne takke Mikkel for en utroligt flot indsats som nyhedsdirektør i de seneste fem år, siger hun i den forbindelse.

TV 2s koncernstrategi for årene 2021-2025 præsenteres i begyndelsen af det nye år.

