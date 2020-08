Stor ændring i DR-succesprogram

’Lægens bord’, som genopstod på grund af coronapandemien, fortsætter også ind i efteråret med en række nye programmer.

Men fremover handler det ikke kun om corona.

Peter Qvortrup Geisling inviterer indenfor i sin nyindrettede tv-konsultation og giver svar på mange slags spørgsmål vedrørende sygdom og sundhed.

- En public service-station som DR har et kæmpeansvar for at klæde danskerne på, når det handler om fup eller fakta om sundhed og sygdom. Derfor er jeg utrolig glad for at åbne for tv-konsultationen igen. Folk skal bare skrive ind, for det er danskerne spørgsmål, der er programmets DNA. Ingen spørgsmål er for store eller små, siger Qvortrup Geisling i en presemeddelelse.

Månedens buket

Peter Qvortrup Geisling afslører desuden, at ’Månedens Buket’ også genopstår, så hvis man kender én i sundhedsvæsenet, en nabo eller andre, der har hjulpet nogen igennem en svær periode, så er han klar til at dukke op og overrække månedens buket.

’Lægens bord’ sendes på DR1 og DRTV fra torsdag den 20. august klokken 21.25.